Praha - Vedení sociální demokracie se dnes postavilo proti výtkám prezidenta Miloše Zemana a komunistů na adresu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Podle předsedy ČSSD, vicepremiéra Jana Hamáčka konstatovalo, že ministerstvo pod Petříčkovým vedením naplňuje dlouhodobou koncepci zahraniční politiky, hájí zájmy Česka a udržuje orientaci země. Petříčka kritizuje Zeman mimo jiné v souvislosti se změnami v kategorizaci ambasád. Komunisté, na jejichž hlasech menšinový kabinet závisí, se dnes postavili proti postoji Černínského paláce k rusko-ukrajinskému konfliktu.

"Politické grémium ČSSD konstatuje, že ministerstvo zahraničních věcí pod vedením Tomáše Petříčka naplňuje dlouhodobou koncepci naší zahraniční politiky, hájí zájmy České republiky a udržuje naši zahraničněpolitickou orientaci," uvedl Hamáček na twitteru. Předseda ČSSD zdůraznil, že stanovisko strany reaguje na vyjádření komunistů.

Už dříve Hamáček ČTK řekl, že kritiku Hradu pokládá za bouři ve sklenici vody. "To, k čemu došlo, je technické opatření, které se týká odměňování diplomatů. Prostě některé ambasády měly stanoveny vyšší odměny než některé jiné. Teď dochází k redukci počtu těch ambasád tak, abychom mohli otevřít další. Na vztahu k Maďarku, Turecku či Ukrajině se nic nemění," řekl. Podle Zemana jde o diplomatickou chybu.

Kategorizace, která by se měla týkat i ambasády v Maďarsku, vyjadřuje změnu v platových třídách vedoucích diplomatů, není to politický signál z hlediska bilaterálních vztahů nebo priorit české zahraniční politiky, uvedlo ministerstvo. Kauzu dnes řešil také premiér Andrej Babiš (ANO), na jehož pozvání dnes do Prahy přijel maďarský premiér Viktor Orbán. Ujistil ho, že vztahy Prahy a Budapešti se nemění. Orbán věc přičítá vnitrokoaličním sporům ve vládě.

Komunistům se nelíbí postoj ministra zahraničí k rusko-ukrajinskému konfliktu v Azovském moři. Česká diplomacie je příliš podbízivá cizím zahraničním zájmům a zájem České republiky ji příliš nezajímá, uvedlo v prohlášení širší vedení KSČM.

Hamáček zdůraznil, že právě na stanovisko KSČM sociální demokraté reagovali. "Z našeho pohledu by mělo platit to, co říkal i předseda vlády, že KSČM vládu toleruje, tudíž ale nebude mít vliv na její zahraniční politiku," řekl novinářům po jednání grémia.