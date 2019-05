ČSSD podpoří rozpočet, pokud se na něm shodne koalice

Praha - ČSSD je připravena podpořit státní rozpočet na příští rok, pokud se koalice dohodne na podrobnostech. Novinářům to dnes řekl předseda sociální demokracie, ministr vnitra Jan Hamáček. Ocenil, že ministerstvo financí po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dnes první návrh rozpočtu představilo. Dosud vicepremiér Hamáček postrádal ucelenou představu, jak bude rozpočet vypadat. Ministerstvo počítá se schodkem 40 miliard korun.

Výdaje by podle ministerstva financí měly být v příštím roce 1,594 bilionu Kč a příjmy 1,554 bilionu Kč. Plánovaný schodek by tak byl stejný jako letos. Hamáček ocenil, že veřejnost se dnes návrh konečně dozvěděla. "Dosud jsme naráželi na dva problémy. Nebyla ucelená představa, jak bude rozpočet vypadat. A také ministerstvo financí potřebovalo svůj návrh probrat s panem premiérem," řekl.

Za ideální nyní považuje, aby se o rozpočtu jednalo na koaliční radě. "Musíme ta jednání zahájit. Jsem rád, že konečně víme, co si myslí premiér. Může to být na formátu koaliční rady, což by bylo logické. Nebo to můžeme řešit na vládě, ale to by byla dlouhá vláda," konstatoval.

ČSSD podle Hamáčka bude trvat na svých prioritách. Varoval, že "nelze sníst koláč a chtít, aby byl stále na talíři". Vadí mu například kritika velkého rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí, když zároveň trvá zájem na tom, aby rostly důchody. "Věřím, že to premiér pochopí," uvedl.

Sociální demokracie nadále pochybuje nad úmyslem premiéra Babiše zřídit fond, do kterého by přispívaly banky. ČSSD nedávno představila vlastní návrh bankovní daně. "Je vidět, že i pan premiér hledá způsob, jak nějak zdanit banky, my navrhujeme cestu zákona," řekl Hamáček.

Ministr vnitra Hamáček řekl, že nedokáže propustit desetinu zaměstnanců, jak si představuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Na vnitru by to znamenalo 270 lidí, řekl. "Jsme ochotni diskutovat o systémovém řešení, máme ho připravené, já ho paní ministryni představil. Je to redukce počtu vedoucích míst, slučování jednotlivých oddělení," řekl.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že snížení stavů o deset procent by ohrozilo vykonávání agendy. "S paní ministryní vedeme debatu, já podporuji úsporná opatření, ale jejich cílem nemůže být decimace, ale větší efektivita vedení úřadu," řekla. Ochotna je diskutovat o "optimalizaci" chodu resortu.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) nechce snižovat především počet lidí v inspekčních orgánech ve chvíli, kdy se mluví o kontrole dvojí kvality potravin. "Jakékoliv plošné snižování je špatné, my udělali už v minulém roce nějakou optimalizaci," řekl.