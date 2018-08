Praha - ČSSD plánuje zahájení volební kampaně před komunálními a senátními volbami na začátek září. Novinářům to dnes řekl předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Naznačil, že se kampaň bude zaměřovat na zlepšení kvality života, bezpečí občanů a dostupné bydlení.

"Teď finalizujeme koncept kampaně, jednotlivá hesla a samozřejmě programovou náplň. Ve chvíli, kdy ten koncept bude hotový, tak ho představíme," řekl Hamáček.

Naznačil také hlavní témata, která souvisí s prioritami ČSSD ve vládě. "Logicky je to o zvyšování kvality života našich občanů. Je to také o zajištění bezpečnosti, nicméně nechápu to jenom úzce jako fyzickou bezpečnost, ale v širším slova smyslu, aby se lidé cítili bezpečně v práci, ve svém volném čase. Víme, že musíme řešit problematiku bydlení," řekl.

Komunální a senátní volby se uskuteční 5. a 6. října. V Senátu bude ČSSD obhajovat pozici nejsilnější strany.