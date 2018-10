Praha - ČSSD navrhne zvýšit příspěvek na péči vedle lidí s nejtěžším handicapem úplně odkázaným na cizí pomoc i těžce postiženým, tedy postiženým ve třetím stupni, a to o 4000 korun na 13.900 korun měsíčně. Opatření by se týkalo 60.000 lidí a podle šéfa sněmovního klubu vládní strany Jana Chvojky by státní rozpočet stálo 2,8 miliardy korun. Změnu chce ČSSD navrhnout během projednávání novely, která zvedne příspěvek handicapovaným s nejtěžším postižením.

Podle senátního návrhu, který podpořil zdravotní výbor Sněmovny, se má příspěvek nejhůř postiženým zvýšit o 6000 korun na 19.200 korun měsíčně.

Ve hře před závěrečným schvalováním zůstává i možnost navýšení příspěvku na domácí péči o osoby s těžkým postižením, tedy pro postižené ve třetím stupni. Návrh předložili Piráti, chtějí, aby se tento příspěvek zvýšil z 9900 na 11.000 korun. Podle pirátského poslance Petra Třešňáka by navýšení tohoto příspěvku s dopadem ve výši tří až čtyř miliard korun na státní rozpočet bylo smysluplnější než dotace jízdného pro studenty. Lidovci by chtěli navýšení příspěvku variantně o 3000 až 4000 korun. Komunisté vzhledem k rozpočtové náročnosti návrhu mluví o možnosti posunout platnost novely pro postižené ve třetím stupni až na červenec příštího roku.

Zástupci vládních stran v sociálním výboru koncem září poukazovali na chystanou ucelenější předlohu ministerstva práce a sociálních věcí. Novela by mohla být připravena k přijetí k polovině příštího roku, případně k 1. lednu 2020. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes uvedla, že v této ucelenější předloze by mohla být zahrnuta pravidelná valorizace příspěvku, jak o tom hovoří TOP 09. Navázat výši příspěvku na minimální mzdu, jak chce TOP 09 navrhnout, má ale za nešťastné. Ministerstvo podle Maláčové nyní hledá jinou cestu pro výpočet pravidelného zvyšování. To by podpořila i KSČM.