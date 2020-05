ČSSD navrhne snížení platů ústavních činitelů

Praha - Vládní ČSSD navrhne v souvislosti s očekávaným hospodářským poklesem snížení platů ústavních činitelů. Návrh představí v nebližších dnech, změna by se měla týkat ministrů, poslanců a senátorů. Platová základna by měla dosahovat maximálně pětinásobku minimální mzdy, uvedla dnes na tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Nyní se platy ústavních činitelů odvíjejí od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK řekl, že Maláčová dostala na jednání vlády za úkol připravit zákon, který by oddělil odměňování politiků a soudců. "Nebyla řeč o tom, kolik to bude, jak to bude," uvedl. Dodal, že sám je atypickým politikem, který posílá celý svůj plat samoživitelkám. "Já jsem řekl, ať to (Maláčová) oddělí, potom můžeme vést debatu, na co to navázat," řekl. Doplnil, že ve Sněmovně jeho otázky na možné snížení mezd velký ohlas neměly.

Nový výpočet by se měl podle ministryně odvíjet od minimální mzdy, protože odráží nejlépe hospodářskou kondici země. Od ledna činí minimální mzda 14.600 korun. Pracuje za ni asi 150.000 lidí.

Základní měsíční plat poslance a senátora letos činí 90.800 korun hrubého. Například předsedové obou parlamentních komor si přijdou měsíčně na 243.800 korun a šéfové parlamentních výborů, komisí a delegací na 127.800 korun. Platy vzrostly od ledna vrcholným politikům zhruba o desetinu. Spolu s platy stouply politikům i měsíční náhrady.

Minulý týden vláda ČSSD a hnutí ANO odmítla podpořit návrh hnutí Trikolóra na půlroční odebrání platu poslancům a senátorům v souvislosti s koronavirovou epidemií. Plat zákonodárce podle stanoviska kabinetu přispívá k řádnému výkonu jeho mandátu.