ČSSD navrhne na ministra kultury Zaorálka, prezident souhlasí

Praha - ČSSD navrhne na ministra kultury svého poslance a bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Prezident Miloš Zeman s návrhem souhlasí, se Zaorálkem se bude chtít setkat a poté ho jmenuje ministrem. Hrad nyní hledá termíny, sdělil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

ČSSD původně prosazovala do čela ministerstva svého místopředsedu Michala Šmardu, který se ale nominace tento týden vzdal po tříměsíčním sporu se Zemanem o své jmenování. Hamáček už dříve vyjádřil přesvědčení, že se jmenováním nového kandidáta problém nebude. Dnes odešle oficiální nominaci premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO) a předpokládá, že ten ji poté pošle na Pražský hrad.

"Sociální demokracie navrhne panu premiérovi, aby ústavním postupem navrhl prezidentovi republiky jmenovat do funkce ministra kultury doktora Lubomíra Zaorálka. Je zkušený politik, úspěšný předseda Poslanecké sněmovny, úspěšný ministr zahraničních věcí. Jsem přesvědčen, že řízení resortu kultury zvládne. Jeho úkolem bude resort stabilizovat po dlouhé době, kdy nebylo jasno, jakým směrem se bude ubírat," řekl Hamáček.

"Věřím, že se stihne zapojit do debaty o státním rozpočtu. Jakkoli v těch vyjednáváních s paní ministryní financí (Alenou Schillerovou - za ANO) se podařilo získat pro ministerstvo kultury přes 400 milionů navíc oproti původnímu návrhu, ještě nás čekají také jednání o platech. Věřím, že Lubomír Zaorálek bude posilou vládního týmu sociální demokracie v závěrečných kolech jednání o státním rozpočtu na příští rok," doplnil šéf ČSSD. Náměstek René Schreier pověřený vedením ministerstva se Schillerovou v polovině srpna dohodl navýšení rozpočtu na rok 2020 o 440 milionů.

S dosavadními jednáními o rozpočtu jsou sociální demokraté spokojeni. Pokud budou takto pokračovat a zároveň nominace Zaorálka projde, může podle Hamáčka pokračovat vládní spolupráce ČSSD s ANO.

Hamáček je přesvědčený, že tentokrát nebudou se jmenováním ministra problémy. "Pan prezident to jméno zná. Já už jsem včera říkal, že jednám o kandidátovi, u kterého nepředpokládám, že by došlo k problémům při jmenování ze strany prezidenta republiky," poznamenal.

Zaorálek nebyl zprvu příznivcem vstupu ČSSD do menšinové vlády s hnutím ANO. Podle Hamáčka ale pochopil, že pokud už sociální demokracie spojila svoji budoucnost s tímto projektem, je potřeba udělat vše pro to, aby byl úspěšný.

Případný vstup Zaorálka do vlády by ovlivnil i obsazení sněmovních výborů. Zaorálek nyní předsedá zahraničnímu výboru, jako člen vlády by ale musel z výboru odejít. ČSSD ve výboru žádného dalšího zástupce nemá, zahraniční politice se ve Sněmovně věnuje z jejích poslanců ještě Ondřej Veselý, který je členem výboru pro evropské záležitosti.

Spor o vedení ministerstva kultury trvá víc než čtvrt roku. V polovině května podal demisi bývalý ministr Antonín Staněk (ČSSD), Zeman ji ale nepřijal. Premiér Andrej Babiš (ANO) poté na žádost ČSSD navrhl Zemanovi odvolání Staňka a jmenování Šmardy. Prezident po řadě jednání s koaličními stranami Staňka ke konci července odvolal, minulý týden ale oznámil, že Šmardu nepovažuje za kompetentního k vedení resortu. Babiš, který se dříve Šmardy zastával, se poté připojil k Zemanově kritice kandidáta.

O navržení Zaorálka dnes spekulovala média. Babiš v reakci na spekulace novinářům řekl, že v minulosti měl s bývalým ministrem zahraničí "různé výměny názorů", ale v principu s ním problém nemá.