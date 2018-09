Praha - Sociální demokracie navrhne do funkce ministra zahraničních věcí dosavadního náměstka Tomáše Petříčka (ČSSD). Podle informací ČTK to na dnešním jednání poslaneckého klubu ČSSD oznámil předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček, který je nyní pověřen řízením české diplomacie. Oficiálně by měl informaci oznámit ve 12:00 na tiskové konferenci. Navržení Petříčka by znamenalo, že ČSSD ustoupí ve sporu o nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), kterého do čela ministerstva zahraničí odmítl v červnu jmenovat prezident Miloš Zeman.

Šestatřicetiletý Petříček byl Pocheho asistentem, od roku 2014 s několikaměsíční přestávkou pracoval v Evropském parlamentu. V roce 2017 své působení v EP přerušil a sedm měsíců byl náměstkem na ministerstvu práce a sociálních věcí. Pracoval také na pražském magistrátu nebo byl členem představenstva společnosti Želivská provozní. Vede kandidátku ČSSD v Praze 7 v letošních říjnových volbách. Na ministerstvu působí od začátku srpna.

Sociální demokraté koncem srpna ohlásili, že spor o nominaci Pocheho vyřeší až po komunálních a senátních volbách. Odložit definitivní rozhodnutí chtěl Hamáček po poradě s předsednictvem strany kvůli tomu, aby téma nepoškodilo kampaň ČSSD.

Zeman koncem června Pocheho nejmenoval ministrem, i když mu ho premiér Andrej Babiš (ANO) v souladu s koaliční dohodou s ČSSD navrhl. Po několika dnech dohadů o ústavnosti počínání prezidenta Hrad a úřad vlády vysvětlily, že Babiš doručil Zemanovi ještě alternativní návrh, kde pro případ odmítnutí Pocheho žádal, aby byl řízením české diplomacie pověřen Hamáček, který je zároveň ministrem vnitra.

Zeman v polovině července ČTK řekl, že považuje otázku obsazení ministerstva zahraničí za uzavřenou. Jak dlouho bude Hamáček současně řídit dva resorty, nechal čistě na něm. Poche se po jmenování Hamáčka stal v Černínském paláci politickým tajemníkem. Babiš začátkem září řekl, že Poche působí na ministerstvu zahraničí negativně a šéfem resortu se nestane. ČSSD dosud na Pocheho nominaci trvala s tím, že Babiš má dodržovat koaliční smlouvu a nominovat kandidáta, kterého vybere ČSSD.