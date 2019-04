Praha - Sociální demokraté navrhnou dnes koaličnímu hnutí ANO vedle zavedení digitální daně či navýšení některých spotřebních daní zdanění bankovních aktiv. Novinářům to před jednáním kabinetu řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Díky konkurenci podle Maláčové banky případné zvýšení daně nepřenesou na klienty, naopak by to bylo osvěžení pro celý trh. Parametry daňové změny nechtěla Maláčová před večerním jednáním koalice předjímat.

"Dlouhodobě říkáme, pojďme se bavit o zdanění bank, aktiv bank, tam máme konkrétní návrhy," uvedla Maláčová. Připomenula, že koalice už se dohodla na zvýšení některých spotřebních daní a zavedení digitální daně, jak k ní nedávno přistoupila například Francie. Ministryně také řekla, že Česko by mělo podpořit evropské návrhy mířící ke konsolidaci daňového základu. Parametry návrhů budou náplní dnešního jednání s hnutím ANO.

Maláčová chce na jednání s ANO probrat také novelu zákoníku práce, která mimo jiné zahrne sdílené úvazky. Dnes se podle ministryně naopak z časových důvodů nedostane na ohlašovanou revizi dávek na bydlení, toto téma by podle ministryně mělo být náplní jednání koalice za dva týdny.

Na pravidelných koaličních jednáních jednou za dva týdny se zástupci ANO a ČSSD dohodli počátkem dubna. Oba subjekty se chtějí soustředit především na státní rozpočet, podrobnosti včetně například navýšení rodičovského příspěvku chtějí oznámit teprve poté, co dokončí celkovou dohodu.