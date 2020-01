ČSSD i KSČM nechtějí, aby Havlíček vedl až do voleb dva resorty

Praha - Vládní ČSSD i komunisté, kteří tolerují kabinet, by upřednostňovali, aby vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) nebyl až do příštích voleb vedle ministra průmyslu a obchodu i šéfem ministerstva dopravy. Jejich představitelé to dnes řekli ve Sněmovně. Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky by sociální demokracie mohla téma otevřít na zasedání koaliční rady. Také šéf KSČM Vojtěch Filip chce o záležitosti jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO), jmenování Havlíčka považuje za přechodné. Obě strany se staví i proti sloučení obou ministerstev.

Chvojka před dnešním začátkem zasedání Sněmovny uvedl, že sociální demokraté nepovažují za běžnou koncentraci Havlíčkových funkcí. Havlíček vykonává povinnosti plynoucí z funkce místopředsedy vlády, od pátku by se měl starat o dva resorty a jako místopředseda vládní rady má v gesci i výzkum, vývoj a inovace. "Byli bychom neradi, kdyby to bylo do konce funkčního období (vlády)," uvedl Chvojka.

Oba resorty považuje za složité, připomněl, že o vědu se dříve staral například tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) bez toho, aby měl pod sebou další resort. "Koncentrace těchto čtyř gescí by i pro sebelepšího manažera musela být velmi náročná," řekl Chvojka. Není to proto zcela standardní řešení a mělo by se o něm diskutovat, dodal.

Babiš v pondělí hovořil i o perspektivě, že by se ministerstva spravovaná Havlíčkem mohla sloučit do jednoho. "Rozumím, že to někdo může pojmout populisticky, jeden ministr místo dvou, úspora jednoho platu, ale když se podíváme na ty resorty, nemuselo by to být dobře a mohly by strádat," míní Chvojka.

Filip očekává, že Babiš navrhne nového ministra dopravy a Havlíček povede oba resorty pouze přechodně. Chce o věci s premiérem jednat. "Vztah mezi ministerstvy průmyslu a dopravy bývá někdy kontradiktorní, zájmy dopravců a výrobců jsou odlišné a je potřeba, aby se to vyrovnávalo meziresortně, nikoli uvnitř jednoho resortu," řekl Filip k záměru ministerstva sloučit.

Vicepremiér Havlíček bude jmenován ministrem dopravy v pátek

Jmenování vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) ministrem dopravy se uskuteční v pátek po návratu premiéra Andreje Babiše (ANO) z cesty do Izraele. ČTK to dnes potvrdil tiskový odbor úřadu vlády. Havlíček je nyní ministrem průmyslu a obchodu a po odvolání stávajícího ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) by měl podle návrhu premiéra vést trvale oba resorty. Ústavní právník Jan Kysela ČTK řekl, že Havlíček v takovém případě bude disponovat na vládě jen jedním hlasem.

Babiš navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi odvolání Kremlíka v pondělí kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Podle premiéra ji Kremlík manažersky nezvládl. Zeman prostřednictvím mluvčího oznámil, že se změnami souhlasí.

Premiér ve středu ráno odlétá do Izraele, kde se zúčastní mimo jiné světového fóra o holokaustu, které se koná 75 let od osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Do Česka se Babiš vrací ve čtvrtek pozdě večer. Jmenování Havlíčka a uvedení do funkce se uskuteční za účasti premiéra.

Babiš nenavrhl, aby Havlíček resort vedl dočasně do jmenování plnohodnotného ministra, ale funkce by se měl ujmout nastálo. Změna může podle něj být základem fúze ministerstev dopravy a průmyslu.

Pokud Havlíček bude zastávat dvě ministerské funkce, změní se poměr hlasů ve vládě. "Počet členů vlády se odvozuje od osob, nikoliv od počtu ministerstev, hlas má tedy jen jeden," sdělil ČTK Kysela. Jako příklad uvedl Švýcarsko, kde je sedm členů vlády a každý řídí několik resortů. ANO nyní disponuje deseti hlasy a ČSSD pěti, po jmenování Havlíčka bude tedy poměr 9:5.

Havlíček: MD a MPO mají spoustu průsečíků, sestavím silný tým

Ministerstva dopravy a průmyslu mají spoustu společných průsečíků, je proto možné je řídit obě zároveň a jejich agendu sbližovat do eventuálního spojení. ČTK to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), který má oba resorty dlouhodobě vést. Personální otázky komentovat před svým uvedením do funkce nechtěl, uvedl pouze, že chce kolem sebe na ministerstvu dopravy sestavit silný tým náměstků a odborných ředitelů a posílit marketing. Také podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jsou mezi resorty velké synergie. Věří, že Havlíček zvládne oba řídit bez problému.

"Je to o klíčových lidech, je to o tom, že tam musí být lidi ochotní nejenom odborně, ale i manažersky, personálně a fyzicky tomu něco dát. Chci lidi, kteří jsou srdcaři, kteří budou tím resortem žít," podotkl. Havlíček tvrdí, že na ministerstvu průmyslu a obchodu se od loňského dubna, kdy začal úřad řídit, takový tým sestavit podařilo.

Tiskový odbor úřadu vlády dnes oznámil, že ministrem dopravy bude Havlíček jmenován v pátek po návratu premiéra Andreje Babiše (ANO) z cesty do Izraele. Babiš navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi odvolání dosavadního ministra Vladimíra Kremlíka (za ANO) v pondělí kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Podle premiéra ji Kremlík manažersky nezvládl. Zeman prostřednictvím mluvčího oznámil, že se změnami souhlasí.

Oborové asociace upozorňují, že Havlíček bude řízením obou ministerstev velmi vytížen. Sám vicepremiér to připouští také, podotkl ale, že konkrétně v agendě ministerstva dopravy týkající se silniční dopravy a železnic je hodně aktivní i Babiš. "Je tam v relativně velkém detailu," uvedl.

Cílem podle něj je vybudovat dva špičkové resorty dopravy a průmyslu, případně do budoucna jeden velký hospodářský. "Je tam průnik v oblasti stavebnictví, v oblasti budování infrastruktury pro automobilový průmysl - myslím tím například autonomní řízení, pro čistou mobilitu. Je tam také pochopitelně vše, co se týká propojení energetických staveb, je tam propojení vodního hospodářství na vodní energetiku, je tam kosmický a letecký průmysl nebo například oblast telematiky a telekomunikací," dodal Havlíček.