Praha - Sociální demokraté a zástupci hnutí ANO budou dnes po zasedání vlády hledat koaliční shodu nad zálohovaným výživným či revizí dávek na bydlení. ČSSD plánuje koaličnímu partnerovi předložit také své návrhy na změny daní tak, aby vláda posílila příjem rozpočtu. Předseda ČSSD Jan Hamáček nechtěl před víkendem návrhy předjímat, už dříve nicméně ČSSD hovořila o vyšším zdanění bankovního sektoru či zavedení digitální daně pro firmy jako Google či Facebook. ANO je k zavádění sektorových daní zdrženlivé.

Na pravidelných koaličních jednáních jednou za dva týdny se zástupci ANO a ČSSD dohodli počátkem dubna. Oba subjekty se chtějí soustředit především na státní rozpočet, podrobnosti včetně například navýšení rodičovského příspěvku chtějí oznámit teprve poté, co dokončí celkovou dohodu.

Dnes lídři strany proberou revizi dávek na bydlení, jak ji chystá ministerstvo práce a sociálních věcí. Jednu ze dvou dávek by podle návrhu mohli získat lidé v bytech, druhou obyvatelé ubytoven. Víc by se měl nově testovat příjem žadatelů a jejich majetek, podporu by mohli nově dostávat jen nemajetní. Částka od státu by se měla stanovit podle obvyklého nájemného.

Koalice by se dnes měla věnovat i připravované novele zákoníku práce.