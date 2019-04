Europoslanec a lídr kandidátky ČSSD pro květnové volby do Evropského parlamentu Pavel Poc (u mikrofonu vpravo) a předseda ČSSD Jan Hamáček (u mikrofonu vlevo) vystoupili 23. dubna 2019 v Praze na tiskové konferenci k zahájení kampaně ČSSD před volbami do europarlamentu.

Europoslanec a lídr kandidátky ČSSD pro květnové volby do Evropského parlamentu Pavel Poc (u mikrofonu vpravo) a předseda ČSSD Jan Hamáček (u mikrofonu vlevo) vystoupili 23. dubna 2019 v Praze na tiskové konferenci k zahájení kampaně ČSSD před volbami do europarlamentu. ČTK/Deml Ondřej

Praha - S fotbalovou červenou kartou pro nekvalitní potraviny pózují kandidáti ČSSD na billboardech v kampani do květnových voleb do Evropského parlamentu (EP). Sociální demokraté dnes na startu závěrečné fáze kampaně představili také desatero europoslance ČSSD, ve kterém se uchazeči o místo v EP zavazují například k tomu, že pro zavedení eura budou hlasovat pouze v případě, pokud to bude výhodné pro všechny občany Česka. ČSSD má na kampaň 11 milionů korun, předseda strany Jan Hamáček by považoval za úspěch zisk sedmi až 11 procent hlasů.

Europoslanec a lídr kandidátky Pavel Poc řekl, že podobně jako ve fotbale někdy politici běhají pouze bez míče a nechávají si okopávat kotníky. "Někdy tribuny jásají, někdy na vás pískají," uvedl Poc. Zdůraznil, že stejně jako fotbal je politika týmovým sportem. Evropě podle Poce někdy chybí férovost a srozumitelnost. "Trápí nás nerovnosti mezi regiony, státy," konstatoval.

Europoslankyni a dvojku kandidátky Olgu Sehnalovou označil Poc za "špílmachra" boje proti dvojí kvalitě potravin, které se v Evropském parlamentu věnovala v končícím funkčním období. "Tento boj nekončí, ale pokračuje," zdůraznila Sehnalová. Nestačí jí směrnice schválená minulý týden. "Není to úplný zákaz dvojí kvality bez výjimek, jak jsem navrhovala," uvedla po hlasování.

V tzv. desateru europoslance se kandidáti ČSSD zavazují vystupovat proti tomu, aby Češi byli v EU "občany druhé kategorie". Chtějí prosazovat stejnou kvalitu potravin, zboží i služeb po celé unii a zákony, které ochrání životní prostředí. Slibují také nikdy nehlasovat pro uprchlické kvóty a podporovat silnou ochranu vnější hranice schengenského prostoru.

Zahájení kampaně v Lidovém domě se dnes zúčastnili ministři sociální demokracie, kandidáti a členové grémia či předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. "Můj hlas je zřejmý, je to hlas pro sociální demokracii," řekl Středula. Vicepremiér Hamáček připomněl, že podporu v eurovolbách přislíbil ČSSD na nedávném sjezdu strany i prezident Miloš Zeman.

ČSSD v posledních volbách do EP získala v roce 2014 za 14,17 procenta hlasů čtyři mandáty. Kromě Poce a Sehnalové sociální demokraty v Europarlamentu zastupovali také Miroslav Poche a Jan Keller.