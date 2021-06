ČSSD chce zrušit roušky ve školách v osmi krajích s nižším incidenčním číslem

Praha - Sociální demokraté na jednání vlády navrhnou zrušení povinnosti nosit roušky ve školách v osmi krajích s nejnižším incidenčním číslem. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. O možném zrušení povinnosti mít zakrytý nos a ústa při výuce dnes opět jednali ministři zdravotnictví Adam Vojtěch a školství Robert Plaga (oba za ANO) s hygieniky.

Hamáček považuje za nefér, že lidé sedí v restauracích bez ochrany dýchacích cest a děti ji ve školách nosit musí. "Minimálně v osmi krajích je situace taková, že by roušky mohly být zrušeny. Na vládě navrhneme ministru zdravotnictví, aby co nejrychleji vydal takové opatření, které v osmi krajích, které to splňují, zrušil nošení roušek ve školách," uvedl.

Konkrétní kraje, kterých by se to týkalo, nezmínil. Takzvané incidenční číslo, tedy počet nakažených za uplynulý týden v přepočtu na 100.000 obyvatel, v neděli kleslo pod hodnotu 22. Ještě před měsícem bylo nad 100. Snižuje se ve většině krajů. Mezi osm krajů s nejnižším incidenčním číslem patří Karlovarský, Královéhradecký, Vysočina, Pardubický, Středočeský, Ústecký, Jihomoravský a Olomoucký.

Vojtěch dříve navrhoval, aby povinnost roušek a respirátorů i při výuce ve třídách zůstala až do konce školního roku. Plaga ho ale oslovil s tím, že by roušky nemusely být povinné ve třídách při frontální výuce, pokud žáci sedí v lavicích. Tento návrh v pátek Vojtěch označil za kompromisní variantu.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dříve uvedla, že vláda by o odložení ochrany dýchacích cest ve školách mohla rozhodnout asi dva týdny po 24. květnu, tedy právě tento týden. Návrh k odložení roušek ve školách, alespoň pro menší děti, chtěl již dříve nadnést premiér Andrej Babiš (ANO).