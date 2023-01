ČSSD chce zpět do Sněmovny, má staronového místopředsedu Karla Machovce

Brno - Hlavním cílem sociálních demokratů je návrat do Poslanecké sněmovny, předseda Michal Šmarda chce stranu voličům nabídnout jako odpovědnou alternativu k pravicové vládě a populistické, nacionalistické opozici. Obojí zaznělo na 44. sjezdu ČSSD v Brně. Strana si také zvolila dalšího místopředsedu, stal se jím Karel Machovec, který byl ve vedení už v 90. letech. Nahradil Tomáše Petříčka, jenž rezignoval z osobních důvodů.

Šmarda představil plán pro návrat strany na výsluní, má čtyři etapy označované úklid, restart, nové tváře a návrat. Prvním nezbytným krokem byl podle Šmardy úklid, tedy vyřešení ekonomické situace zadlužené strany, která musela prodat či pronajmout část svého nemovitého majetku a reorganizovat i zeštíhlit aparát. Úvodní fázi pokládá Šmarda téměř za dokončenou. Letos by strana po letech hospodaření v červených číslech mohla mít vyrovnaný provozní rozpočet, vyplynulo z projevu statutárního místopředsedy Igora Bruzla.

Letos se strana soustředí na budování nového mediálního a propagačního týmu a práci na značce ČSSD, chce voličům také představit nové tváře, například úspěšné komunální politiky. "Sociální demokracie na tom zdaleka není tak špatně, jak by se mohlo zdát, ale bude to chtít mnohem víc práce, než jsme si kdy uměli představit," řekl Šmarda.

Příští rok jsou na programu krajské, senátní a evropské volby, stejně jako výběr lídrů pro sněmovní volby. Zásadní pro ČSSD bude podle Šmardy rok 2025 se sněmovními volbami, což je závěrečná etapa jeho plánu. Do kampaně napře strana maximální úsilí a vynaloží maximum dostupných peněz. Nová ČSSD by podle místopředsedkyně Daniely Ostré měla být spolehlivá, hodnotová a pečující, hájit zájmy střední třídy a nižších sociálních skupin, pohybovat se na levém středu politického spektra a chránit před extrémy.

Jako host na sjezdu vystoupil Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů a prezidentský kandidát. Česko podle něj možná čeká ekonomická recese, hrozí odchody některých zaměstnavatelů do zahraničí. "Lidé a poctivé firmy budou potřebovat pomoc. Věřím tomu, že to bude výzva zejména pro vás," řekl sociálním demokratům Středula. Šmarda uvedl, že strana by měla s odbory spolupracovat, vytvářet "tandem".

Ve volbě místopředsedy porazil třiašedesátiletý Machovec Pavla Trauba z pražské organizace strany. Delegátům sjezdu Machovec řekl, že chce využít svou paměť a zkušenosti. Rád by ve straně zastřešil činnost odborných komisí, které i podle Šmardy potřebují restart. "Karel Machovec nekandiduje proto, aby se stal výraznou mediální tváří sociální demokracie, ale proto, aby dal do pořádku odborné zázemí," řekl novinářům Šmarda.

Vedení ČSSD se nepodařilo na brněnském sjezdu prosadit komplexní změnu stanov. Řada členů uplatnila výhrady k jejich obsahu, případně navrhovali, aby schvalování předcházela hlubší debata v členské základně, a hlasování označili za předčasné. Na návrh Šmardy pak delegáti sjezdu schválili alespoň některé dílčí změny. Příští vedení se tak bude volit nikoliv na dva, ale na tři roky, stejně jako ostatní funkcionáři strany.

K debatě o stanovách se ČSSD vrátí patrně na příštím sjezdu. Bude se konat v červnu.