ČSSD chce ve Sněmovně prosadit své novely o bydlení a penzích

Praha - Vládní ČSSD chce do voleb v Poslanecké sněmovně prosadit svůj poslanecký návrh zákona o dostupném bydlení a dřívější penze pro náročné profese. Představitelé strany to uvedli na dnešní tiskové konferenci v pražském Lidovém domě. Novelu sociálních demokratů o důchodech projedná dnes odpoledne vláda, ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) doufá v to, že nejhůře s neutrálním stanoviskem. Poté bude záležet na Sněmovně, zda ji zařadí na program a připustí zrychlené projednání.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že předpisy o dostupném bydlení a o předčasných odchodech do důchodů pro náročné profese chápou sociální demokraté jako dva dluhy, které zbývá ještě prosadit z programového prohlášení vlády. Protože předpis o bytech nepřipravilo ministerstvo pro místní rozvoj a neexistuje shoda na široké důchodové reformě, chce prosadit vlastní poslanecké návrhy.

Zákon o dostupném bydlení představila ČSSD loni. Měl by usnadnit obcím výstavbu bytů, počítá kvůli tomu s veřejně prospěšnými bytovými společnostmi. Zájemci o bydlení by si úvěr sami nebrali, spláceli by částku v nájemném. "Zákon je vypořádán z hlediska ministerstev pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí. Vše záleží na tom, jestli bude vůle jednotlivých politických stran, jestli nám pomohou dostat ten zákon na pořad jednání," řekl poslanec ČSSD Jan Birke.

Podle podkladů pro dnešní jednání vlády by se kabinet mohl k poslaneckému návrhu ČSSD na dřívější odchody do starobního důchodu pro lidi v náročných a některých dalších profesích postavit neutrálně. Důchodová novela předpokládá, že pracovníci v náročných povoláních by mohli odejít do penze bez sankce až o pět let dříve. Základní pravidlo snížení důchodového věku vychází ze zásady, že za deset let náročné profese se sníží důchodový věk o rok, vysvětlila Maláčová.

Obdobnou předlohu podali sociální demokraté již dříve, Sněmovna ji dosud neprojednala. Nyní zahrnuje také zdravotnické záchranáře a záchranáře horské služby. Sociální demokraté chtějí, aby novelu Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole. "Jedno hlasování může všechno vyřešit, navrhujeme to zrychleným způsobem," prohlásil Hamáček.

Zářijová schůze Sněmovny začne v úterý odpoledne a bude pravděpodobně poslední před volbami. Sestavení programu schůze bude rozhodující pro to, které předpisy se projednají a které s říjnovými volbami takzvaně spadnou pod stůl.