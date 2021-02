ČSSD chce účinná opatření, nebrání se uzavření průmyslu

Praha - Ministři ČSSD chtějí prosazovat odvážná a účinná opatření proti covidu-19, uvedla strana v tiskové zprávě. Mluví v té souvislosti například o zákazu pohybu s minimem výjimek, ale nebrání se ani uzavření průmyslu. Kabinet ve čtvrtek oznámil, že od pondělí plánuje mimo jiné omezení pohybu na jednotlivé okresy. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) omezení průmyslu není možné, protože činí zhruba 40 procent HDP.

ČSSD svůj plán označila "Obětujme březen", což podle ní znamená měsíc přísných opatření. "Musíme výrazně zpřísnit opatření, jinak nám definitivně zkolabují nemocnice," uvedla strana. Její ministři chtějí prosazovat "odvážná a účinná rozhodnutí". "Nemůžeme si už dovolit další polovičatý systém změn, ve kterém se část lidí bude ztrácet, zatímco další část bude hledat skulinky, jak opatření obejít," tvrdí ČSSD.

Sociální demokracie prosazuje přísný zákaz pohybu s naprostým minimem výjimek. Nebrání se ani uzavření průmyslu, pokud bude shoda na tom, že to pomůže výrazně omezit počet kontaktů mezi lidmi. "Víme, že to bude drahé. Ale polovičatá opatření budou nakonec ještě dražší. A to zdaleka nejen finančně," míní strana. Zmiňuje také nutnost účinné a efektivní pomoci pro podnikatele, lidi v karanténě a na nemocenské, mluví i o zrychlení očkování.

Schillerová po čtvrtečním jednání s prezidentem Milošem Zemanem uvedla, že se shodli, že v rámci zpřísňování opatření proti šíření pandemie není možné uzavřít průmysl a průmyslové podniky. Kabinet ve čtvrtek připravil plán opatření. Od března chce spustit plošné testování ve firmách. Průmyslu se jinak plány netýkají, ministři hovořili o omezení pohybu mezi okresy, uzavření školek i škol a další části obchodů.