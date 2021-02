ČSSD chce revidovat opatření a sjednotit programy pro podnikatele

Praha - Kabinet by měl revidovat opatření proti covidu-19 a změnit ta, která z různých důvodů nefungují nebo fungují jinak, než bylo zamýšleno. Novinářům to na dnešní tiskové konferenci řekl vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Sjednotit by se podle něj měly také programy na podporu podnikatelů, které jsou v současnosti nepřehledné a nemají jednotné podmínky.

Hamáček uvedl, že by ocenil, kdyby se vláda byla schopná otočit a podívat, která opatření fungují a která nikoliv. "A v případě těch méně funkčních, co nefungují, ale stojí peníze, nebo ty peníze jdou jinam, než by jít měly, abychom je byli schopni revidovat," konstatoval.

Nefunkční je podle něj například snížení sazby spotřební daně z nafty o korunu na litr, které bylo součástí daňového balíčku. Místo úspory lidem podle něj přineslo snížení cen jen o 12 haléřů a jinak dotuje čerpací stanice. "Určitě by to (peníze) udělalo jinde daleko větší práci než u benzinových pump," dodal Hamáček.

Navázat by chtěl také na diskusi z jednoho z posledních zasedání vlády ohledně sjednocení programů na podporu podnikatelů. "Dnes máme COVID již téměř na všechno a ta změť dotačních programů už je příliš velká," uvedl. Stálo by podle něj za to, aby ministerstvo průmyslu programy slučovalo a sjednocovalo jejich podmínky. Za ideální považuje Hamáček navázání podpory na náklady v předchozím roce.

Co nejdříve by podle Hamáčka také mělo být jasno v otázkách odměn pro zdravotníky.