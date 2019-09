ČSSD chce jednat s koaličním partnerem ANO o mýtu

Praha - Sociální demokraté chtějí s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) a koaličním partnerem ANO jednat o situaci kolem mýta. V dnešním komentáři pro média to uvedl poslanec a náchodský starosta Jan Birke (ČSSD), který dnes také oznámil, že kvůli nesouhlasu s řízením zdravotnictví rezignuje na místo zastupitele Královéhradeckého kraje. ČSSD chce vědět, jaké konkrétní kroky ministerstvo dopravy (MD) chystá, aby nebylo zavedení nového mýtného systému ohroženo, nebo dokonce nenastal výpadek ve výběru mýta. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve čtvrtek zakázal plnění smlouvy na nový mýtný systém mezi MD a konsorciem CzechToll/SkyToll. Zákaz ale začne platit až rok po právní moci rozhodnutí úřadu. Stát proti němu podá rozklad. Kremlík zároveň v pátek na facebooku uvedl, že resort zahájil přípravy nového tendru na provoz nového mýtného systému, jde podle něj o záložní plán.

"O situaci kolem mýta budeme chtít s ministrem dopravy a naším koaličním partnerem jednat. Vnímáme, že se situace komplikuje a dobře víme, že ohrožení zavedení nového systému, či dokonce výpadek ve výběru mýta, by bylo obrovským problémem," uvedl Birke. "Budeme tedy chtít vyvolat jednání koaliční rady na toto téma, znát stanovisko našeho koaličního partnera a vědět, jaké má ministerstvo dopravy připravené konkrétní kroky, aby situaci nenechalo dojít tak daleko a systém se řádně rozběhl," doplnil.

Podle Kremlíka i CzechTollu by přípravy nového mýta rozhodnutí ÚOHS nemělo ohrozit. "Předpokládáme a doufáme, že uspějeme s rozkladem u předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a obhájíme postup ministerstva dopravy," řekl ministr před dnešním jednáním vlády. Dosavadní provozovatel mýta, firma Kapsch, soudí, že by stát měl spuštění toho nového odložit.

Kremlík v pátek napsal na facebooku, že ministerstvo zahájilo přípravy nového tendru na provoz nového mýtného systému. Jde o záložní plán, který by stát využil v případě, že by byla současná mýtná smlouva pravomocně zrušena. Stát by v tendru hledal provozovatele v současnosti připravovaného mýta, které bude spuštěno od letošního prosince. Nešlo by tak o soutěž na zcela nový mýtný systém, jako tomu bylo u posledního tendru, ani o využití starého systému, který nyní provozuje Kapsch.

Vedle toho stát připravuje i další provizorní řešení, kdyby tendr nestihl dokončit včas. Resort tak bude vedle nového zadávacího řízení připravovat i provizorní řešení, které by vyřešilo výběr mýtného po přechodnou dobu, dokud by stát nenašel plnohodnotnou formu řešení.

V loňském tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Uspělo v mýtném tendru s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Proti průběhu tendru i platnosti mýtné smlouvy protestoval současný provozovatel Kapsch, který v soutěži neuspěl s nabídkou přes 13 miliard korun.