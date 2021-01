ČSSD chce do voleb prosazovat návrh o dostupném bydlení či jesle

Praha - Sociální demokraté chtějí do voleb prosazovat svůj poslanecký návrh zákona o dostupném bydlení. Dál chtějí debatovat o zkrácení osmihodinové pracovní doby a prodloužení dovolené. Ve Sněmovně se chtějí soustředit na uzákonění kurzarbeitu, vyšších přídavků na děti pro víc rodin a jeslí. Na tiskové konferenci ČSSD o jejích prioritách pro letošek to řekli předseda strany Jan Hamáček a jednotliví ministři. Sněmovní volby budou začátkem října.

Novely s úpravou kurzarbeitu, vyšších přídavků na děti pro víc rodin a jeslí jsou už ve Sněmovně. Ministryně práce Jana Maláčová žádné nové návrhy, které by její úřad letos ještě připravil a prosazoval, nezmínila.

Podle Maláčové by Sněmovna mohla v projednávání kurzarbeitu pokračovat příští týden ve středu. Do novely, která pravidla zkrácené práce s proplácením části výdělku státem upravuje, navrhli zákonodárci desítky změn. Komplexní pozměňovací návrh z dílny ministerstva práce podal poslanec ČSSD Roman Sklenák. Maláčová uvedla, že tento návrh má podporu zaměstnavatelů i odborů.

Pro novely o přídavcích a jeslích ministryně podporu v dolní komoře zatím nemá. Někteří opoziční poslanci nesouhlasí s tím, aby se výrazně rozšiřoval okruh příjemců dávek a výdaje státu v krizové době rostly. Podle návrhu by mělo od dubna přídavky pobírat o 250.000 dětí víc, nyní je jich kolem 240.000. Maláčová podotkla, že navýšení podpory a rozšíření okruhu dětí představuje v krizi pomoc rodinám.

Někteří zákonodárci jsou také proti tomu, aby se dětské skupiny zrušily a nahradily je jesle. Podle ministryně dětské skupiny fungují dobře, ale jsou "velmi drahé a pro většinu nedostupné". Vznik skupin je podle nynějších pravidel jednodušší než založení školek. Šéfka resortu práce uvedla, že jesle by vznikaly při každé mateřské škole, rodiče by za ně neplatili "horentní sumy" a novela by zaručila kvalifikovaný personál.

Podle Hamáčka chce ČSSD prosazovat svůj poslanecký návrh o dostupném bydlení. Zákon představila loni. Měl usnadnit obcím výstavbu bytů. Počítal s veřejně prospěšnými bytovými společnostmi. Zájemci o bydlení by si úvěr sami nebrali, spláceli by částku v nájemném. Obce by mohly od developera žádat čtvrtinu budovaných bytů.

Hamáček zmínil i debatu o zkrácení pracovní doby a prodloužení dovolené. S požadavkem přišly už dřív odbory. Podle nich by se měla pracovní doba zkrátit o půlhodinu denně bez snížení výdělku. Novelu s uzákoněním pěti týdnů dovolené předložili už dřív komunisti. Šéf ČSSD také uvedl, že strana je proti oslabení role státu a krajů ve zdravotnictví a bude bránit případné privatizaci.

Ministerstvo zahraničí pod vedením Tomáše Petříčka (ČSSD) chce prosazovat uznávání antigenních testů v celé EU. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se chce soustředit na podporu lidí, kteří pracují v kultuře a kvůli covidu-19 jsou bez příjmů. Zaměřit se chce také na oživení a obnovu kultury. Ministerstvo zemědělství se bude věnovat hospodaření s vodou, obnově lesů a kvalitě potravin.