ČSSD bude opět usilovat o obnovení Ústředního krizového štábu

Praha - Sociální demokracie bude podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) při pondělním jednání vlády opět usilovat o obnovení činnosti Ústředního krizového štábu. Zaoráolek to dnes uvedl v pořadu Partie televize Prima. Důvodem je mimo jiné zvyšující se počet případů nákazy koronavirem. V sobotu přibylo v zemi rekordních 1541 nakažených. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl, že k obnovení krizového štábu není důvod vzhledem k fungování vládní rady pro zdravotní rizika.

Obnovení krizového štábu podpořil také předseda poslanců opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. "Přece se nemůžete nechat poručníkovat a nechat řídit tuhle zemi jedním bláznivým chlapem, který rozhoduje podle toho, jak mu řekne Mára Prchal, anebo jeho kartářka či astroložka," uvedl.

Zaorálek odmítl, že by vláda nepracovala nebo se řídila nevyzpytatelně. Uznal ale, že krajské hygienické stanice se měly lépe během léta připravit na chytrou karanténu a na trasování, čili rychlé odhalování kontaktů nakažených. Odpovědnost za to je na ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO), uvedl.

Za chybu označil Zaorálek také to, že vláda v srpnu neprosadila obnovení povinnosti nosit roušky. "Nemá cenu to zapírat. Vláda mohla být tvrdší, rezolutnější. Je chyba, že nám to ujelo," řekl ministr.

Kalousek podotkl, že politickou odpovědnost na sebe vzal především premiér a měl by ji vyvodit. "Tady musí zasedat krizový štáb, který musí již připravené scénáře, které měly být připravené pro různé modely vývoje epidemie, začít aplikovat. Obávám se, že ty scénáře připravené nejsou, protože vláda nedělala nic," uvedl Kalousek.

Ústřední krizový štáb může podle Zaorálka díky zapojení všech složek na situaci reagovat lépe než rada. "Ústřední krizový štáb má 40 lidí, zatímco rada pro zdravotní rizika jenom sedm," poznamenal ministr.