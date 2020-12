ČSSD bude jednat s dalšími stranami o postupu s daňovým balíčkem

Praha - Vládní ČSSD bude jednat o dalším postupu se stranami, které mají stejný pohled na daňový balíček. Jejích 14 poslanců je připraveno připojit své podpisy k případné žádosti o přezkum dopisu prezidenta Miloše Zemana předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) u Ústavního soudu. ČTK to napsal předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

Daňový balíček by měl začít platit od začátku ledna. V prosinci normu zahrnující zrušení superhrubé mzdy schválili poslanci a senátoři. Zeman oznámil, že zákon nepodepíše, ale ani nebude vetovat, a toto pondělí návrh daňových změn bez podpisu vrátil Vondráčkovi. Podle některých právníků i politiků je ale možné, že Zeman formulací dopisu zřejmě omylem zákon vetoval, tím pádem by o něm měla znovu hlasovat Sněmovna. Na konci dopisu adresovaného Vondráčkovi totiž prezident napsal, že zákon "vrací k dalšímu opatření", uvedl v úterý server Info.cz.

"Jediný, kdo může rozhodnout, zda lze dopis prezidenta vykládat jako veto, je Ústavní soud. Případná žádost o přezkum vyžaduje podpisy nejméně 41 poslanců. ČSSD je připravena svých 14 připojit a o dalším postupu budeme jednat se stranami, které mají na zákon stejný pohled," uvedl Hamáček.

Zákon prošel díky hlasům ANO a ODS. Sociální demokraté podle Hamáčka sdílejí Zemanovy obavy o stabilitu veřejných financí a považují přijetí zákona v současné podobě za nezodpovědné. Trvají na tom, že by daňové změny měly odpovídat stavu veřejných rozpočtů.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) dnes uvedl, že zákon nelze omylem schválit ani vetovat. Platí tedy, že mu Zeman vrátil daňový balíček bez podpisu a ministerstvo vnitra by jej mělo 31. prosince publikovat ve Sbírce zákonů. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek pokládá spor o veto daňového balíčku za bouři ve sklenici kvůli jednomu slovu. Také předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) zastává názor, že prezident daňový balíček nevetoval. Není tak podle ní nutné, aby se zákonem opět zabývala Sněmovna.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš serveru Info.cz v úterý řekl, že podle textu dopisu a formulace v závěru prezident návrh vetoval, takže se k němu bude Sněmovna muset sejít. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan dnes ČTK napsal, že dolní komora by zákon měla projednat zcela jistě. "Už jenom proto, ať se neocitneme v absolutním právním chaosu v průběhu příštího roku. Pokud se tak nestane, tak jsme připraveni podat podnět k Ústavnímu soudu," uvedl. Hnutí STAN má ve Sněmovně šest poslanců.

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka míní, že vzhledem k tomu, co prezident opakovaně deklaroval, nelze "naprosto nevhodnou formulaci" považovat za veto. "Ale měli by to umět především posoudit lidé ze sněmovní legislativy," poznamenal. Předpokládá, že Vondráček s legislativci tak učinili a že byli v kontaktu s prezidentem a jeho kanceláří.

Daňový balíček jako jednu z hlavních změn přináší zrušení takzvané superhrubé mzdy. Od roku 2008 byla základem daně z příjmů u zaměstnanců hrubá mzda navýšená o povinné odvody zaměstnavatele. Nově má být základem daně pouze hrubá mzda. Současně s tím zvyšuje zákon v příštím a přespříštím roce daňovou slevu na poplatníka vždy ročně o 3000 korun. Samotné zrušení superhrubé mzdy může připravit státní rozpočet podle údajů ministerstva financí asi o 52 miliard korun.

Původní verze, kterou v listopadu schválila Sněmovna, znamenala výpadek daňových příjmů veřejných rozpočtů zhruba 130 miliard korun. Sněmovna balíček přijala v senátní verzi, která bude znamenat pro státní rozpočet výpadek příjmů 87,5 miliardy korun. Schválený státní rozpočet s tím nepočítá. Poslanci rozpočet schválili a prezident ho podepsal se schodkem 320 miliard korun. Opozice z tohoto i jiných důvodů kritizovala rozpočet jako nereálný.