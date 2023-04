CSG má za rok 2022 rekordní výsledky i investice, hrubý zisk dosáhl 7,4 miliardy

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) vlastněný českým podnikatelem Michalem Strnadem dosáhl za rok 2022 historicky rekordního hospodářského výsledku. Tržby skupiny stouply meziročně o 73 procenta na 25 miliard korun. EBITDA při započtení 100procentního výsledku italské Fiocchi Munizioni (Fiocchi) vzrostla na 7,4 miliardy korun. Koupě 70procentního podílu ve skupině Fiocchi, která je významným světovým hráčem ve výrobě malorážové munice, je zároveň zatím největší akvizici CSG.

David Chour, místopředseda představenstva CSG, k loňským výsledkům uvedl:„S výsledky roku 2022 můžeme být spokojeni. Dokázali jsme se vyrovnat s inflací, cenami energií i nedostatkem pracovních sil a dosáhli rekordního hospodářského výsledku. Ten ale nespadl z nebe: skupina roste nepřetržitě od svého vzniku a růst je tvrdě odpracovaný naším mimořádně aktivním majitelem, managementem a všemi zaměstnanci. Jen díky tomu jsme dokázali eliminovat hrozby a využít příležitosti, které přinesl rok 2022.“

CSG se dařilo ve všech oborech, v nichž působí. Většina firem dosáhla vysoce kladného hospodářského výsledku. Například automobilka TATRA TRUCKS, ve které má CSG podíl 65 procent a 35 procent drží skupina PROMET GROUP, zvýšila meziročně tržby z 5,31 miliardy korun na 7,46 miliardy korun. EBITDA stoupla z 385 na 501 miliónů korun. Tržby skupiny firem kolem mateřské DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla z Třemošnice, vzrostly z 1,57 miliardy korun na 2,21 miliardy korun a EBITDA z 385 na 544 milionu korun.

V roce 2022 zároveň CSG dokončila svoji zatím největší akvizici: nákup 70procentního akciového podílu ve skupině Fiocchi, která je jedním z největších výrobců malorážové munice na světě. Vyrábí střelivo v celkem pěti lokalitách a třech státech (Itálie, VB, USA). Na konsolidované výsledky CSG za rok 2022 má tato akvizice relativně nízký vliv, protože byla vypořádána až v listopadu. Pouze malá část loňských výsledků Fiocchi se konsoliduje do výsledků holdingu CSG. „Formálně jsme dosáhli EBITDA ve výši 5,6 miliardy korun, ale pokud bychom konsolidovali kompletní výsledky Fiocchi za celý rok, byla by EBITDA CSG o ještě další dvě miliardy korun vyšší. Pohybovala by se okolo 7,4 miliardy korun,“ uvádí David Chour.

Změna v globální bezpečnostní situaci od února 2022 ovlivnila zájem o vojenský materiál. Vzhledem k tomu, že společnosti CSG jsou významnými výrobci pozemní techniky či dělostřelecké munice, registrovaly silný nárůst poptávky. V současnosti je jejich produkce vyprodána na několik let dopředu. Hned v několika firmách (českých Excalibur Army a Tatra Defence Vehicle, slovenské VOP Nováky, španělské FMG) se investují miliardy Kč do výstavby nových hal a výrobních linek. S tím je spojen vznik stovek nových pracovních míst.

Přestože je známo, že se některé společnosti CSG podílí na dodávkách pro Ukrajinu, skupina z bezpečnostních i strategických důvodů nezveřejňuje k tomuto tématu podrobnosti, ať už se jedná o finanční objem dodávek, identifikaci firmy, která se na nich podílí, a samozřejmě ani to, o jaké zboží se jedná. „U obranných dodávek platí, že naše zákaznické portfolio je široce diverzifikované. Velmi významným trhem je pro nás například jihovýchodní Asie, kde máme projekty na komplexní zbraňové systémy v hodnotě, která se blíží 50 miliardám korun,“ připomíná David Chour.

Skupina rovněž upozorňuje, že výsledky její obranné části nejsou závislé na domácích zakázkách. David Chour k tomu uvádí: „I když je to kvůli veřejným diskusím o nutnosti investic do obrany možná překvapující, od února 2022 domácí zákazník, tedy Ministerstvo obrany ČR, u našich společností žádné nové zbraňové systémy neobjednal. I v současné bezpečnostní situaci tedy platí, že nás z 90 procent neživí české veřejné zakázky, ale export.“

V neposlední řadě snížila skupina CSG v roce 2022 své relativní zadlužení, které kleslo z 2,2 na 2,07násobek EBITDA. Skupina se tak bezpečně pohybuje v mantinelech limitu 3,5násobku EBITDA, který je považován za hranici zdravého zadlužení, a počítá s dalšími investicemi a expanzí. „Jednáme v současnosti o akvizicích firem v tradičních zemích NATO a EU, které jsou srovnatelné nebo ještě překonávají Fiocchi,“ říká David Chour.

Výsledky skupiny CSG po letech:

Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022* Tržby (kons.) mil. Kč 4 725 5 736 7 721 11 456 11 839 15 029 14 444 24 933 33 285 EBITDA (kons.) mil. Kč 1 248 1 275 1 306 1 867 2 611 2 256 2 728 5 615 7 376 Aktiva celkem (kons.) mil. Kč 7 645 12 999 18 718 20 354 27 528 26 768 27 404 60 118 60 118

*Výsledky se započtením celkových výsledků Fiocchi za rok 2022.

Czechoslovak Group Czechoslovak Group (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu, který vlastní český podnikatel Michal Strnad. CSG podporuje rozvoj tradičních českých, slovenských i zahraničních společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. Jeho součástí jsou například automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi a výrobce radarů Retia. V podnicích začleněných do holdingu CSG a v propojených firmách pracuje více než 10.000 zaměstnanců. V roce 2022 dosáhly konsolidované tržby holdingu hodnoty 25 mld. korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet zákazníků holdingu se stále rozrůstá.