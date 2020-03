ČSAD Č. Budějovice zakázala vstup do autobusů bez roušek

České Budějovice - Firma ČSAD Autobusy České Budějovice zakázala vstup do autobusů cestujícím, kteří nebudou mít roušku, šátek nebo podobnou ochranu obličeje. Zákaz platí od 17. března. Firma tak chce zpomalit šíření nákazy koronavirem. Firma o tom informovala na facebookovém profilu. Vedení českobudějovické MHD o zákazu neuvažuje.

"Z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru se zpřísňují hygienická opatření pro cestující. Od 17. března platí zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou. Za roušku lze považovat: šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji," uvedla firma ČSAD Autobusy České Budějovice, která ročně přepraví kolem osmi milionů lidí.

Vedení českobudějovické MHD podobný zákaz nezvažuje. Podnik by musel změnit smluvní a přepravní podmínky. ČTK to dnes řekl ředitel českobudějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš.

"Určitě to zatím dělat nebudeme. Budeme prosit lidi, aby se pokusili v dopravních prostředcích chránit své okolí, ale v situaci, kdy nemůžeme roušky sehnat ani my jako zaměstnavatelé, chtít to po lidech (povinné roušky) mi přijde trochu trapné. Kdybychom je měli, budeme je snad lidem i rozdávat," řekl Dolejš.

Dopravní podnik kvůli koronaviru dezinfikuje vozy. Najal si i úklidovou agenturu. Od pondělí bude mít brigádníky, kteří budou na konečných stanicích dezinfikovat všechna madla, poté, co do zastávek vůz přijede.

ČSAD Autobusy České Budějovice provozuje linkové autobusy i nepravidelné zájezdové spoje. Zajišťuje MHD v Písku, Českém Krumlově, Milevsku a Vimperku a příměstskou autobusovou dopravu v okolí Českých Budějovic, Písku, Milevska, Vodňan, Českého Krumlova, Kaplice, Prachatic a Vimperku. Má 246 zaměstnanců. Jejím většinovým vlastníkem je rakouský ÖBB Postbus.

Dopravní podnik zajišťuje přepravu ve městě a v 15 obcích. Vozový park čítá 85 autobusů, 57 trolejbusů a 11 elektrobusů, které jezdí na 16 autobusových, osmi trolejbusových a třech elektrobusových linkách. Obsluhují téměř 400 zastávek. Ročně najedou šest milionů kilometrů a přepraví přes 40 milionů cestujících. Podnik má asi 430 zaměstnanců.