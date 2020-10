ČSAD Autobusy Č. Budějovice zvažuje, že zruší linky do Prahy

České Budějovice - V českobudějovické MHD ubylo při nouzovém stavu cestujících, hlavně večer a v nočních linkách. Firma ČSAD Autobusy České Budějovice zvažuje, že kvůli dopadům koronaviru dočasně zruší dálkové spoje do Prahy. ČTK to dnes řekli ředitelé společností.

"Klesl počet cestujících, nouzový stav se projevil. Řekl bych, že se to týká večerních a nočních spojů, jejich obsazenost je nízká," řekl ředitel dopravního podniku Českých Budějovic Slavoj Dolejš. Přesná čísla dopravní podnik zatím nemá.

Firma ČSAD Autobusy České Budějovice zaznamenala nyní výraznější propad cestujících než při jarní koronavirové vlně. Uvažuje, že zruší dálkové linky do Prahy, zčásti kvůli obavě z nákazy. "Máme pocit, že pokud sem něco přijde, tak z těchto směrů, takže máme obavy spíš o řidiče a cestující," řekl ČTK generální ředitel firmy Vladimír Homola. "Chceme se poradit s krizovým štábem na kraji, jestli má cenu teď tyto spoje, které nevyužívají ani lidé do zaměstnání, ani do škol nechat v provozu," dodal.

Na jaře podle něj lidé hodně jezdili auty, v létě se situace zlepšila a začátkem nového školního roku byl zájem normální. Nyní se cestující bojí méně, odhaduje. "Mám osobní dojem, že dopravu využívají víc než v jarních měsících. Není to takové drama jako na jaře," řekl Homola. Na jaře omezila firma kvůli koronaviru počet spojů až o 30 procent. Autobusy jezdily v prázdninovém režimu, neplatilo se jízdné. Za březen byla ztráta pět milionů Kč.

Dopravní podnik Českých Budějovic prodal v dubnu 80.500 jízdenek, meziročně o 73 procent méně. Za první pololetí skončil v provozním zisku sedm milionů Kč, proti loňsku o milion vyšším. Podnik přišel na jaře o část příjmů, ale protože MHD jezdila podle prázdninových řádů, ušetřila městská firma jiné náklady. Kvůli dezinfekci spjaté s koronavirem podnik zvažuje, že do vozů vrátí koženkové sedačky, jež se lépe čistí.

ČSAD Autobusy České Budějovice provozuje linkové autobusy i nepravidelné zájezdové spoje. Zajišťuje MHD v Písku, Českém Krumlově, Milevsku a Vimperku a příměstskou autobusovou dopravu v okolí Českých Budějovic, Písku, Milevska, Vodňan, Českého Krumlova, Kaplice, Prachatic a Vimperku.

Budějovický dopravní podnik zajišťuje přepravu ve městě a v 15 obcích. Spoje obsluhují téměř 400 zastávek. Ročně najedou šest milionů kilometrů.