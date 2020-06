ČSA a Smartwings brzy obnoví až 30 linek

Praha - Čeští letečtí dopravci plánují obnovení dalších až 30 linek. České aerolinie (ČSA), které nyní mají v provozu osm linek, by měly v následujících dvou týdnech obnovit spoje do dalších osmi evropských destinací. Smartwings pak v červenci plánují rozšířit provoz na více než 20 linek, nyní létají pouze do Splitu. Vyplývá to z aktuálních informací na webu Letiště Praha. Další obnovené linky z Prahy ohlásili i zahraniční dopravci, například do Polska nebo Norska.

ČSA zahájily provoz po koronavirové krizi 18. května a nyní létají do celkem osmi destinací. Jde o Amsterdam, Paříž, Frankfurt nad Mohanem, Stockholm, Bukurešť, Košice, Keflavík a nejnověji také Budapešť. Ještě do konce června by dopravce měl začít létat do Kyjeva a nově také do Londýna. Další linky by měly přibývat na začátku července. První červencový den chce dopravce zahájit provoz do Oděsy, od 2. července jsou v plánu lety do Barcelony, Říma a Göteborgu a o den později také do Helsinek a Madridu.

Smartwings plánuje velké rozšíření provozu zejména v červenci. Dosud zatím létají pouze do chorvatského Splitu. Od příštího měsíce by ovšem vedle dříve ohlášených 12 řeckých destinací (Heraklion, Karpathos, Kavala, Kefalonia, Korfu, Kos, Lefkada, Rhodos, Samos, Santorini, Soluň a Zakynthos) plánují obnovit také lety do šesti španělských míst (Valencie, Malaga, Tenerife, Las Palmas, Fuerteventura a Palma de Mallorca), dále do Bulharska (Varna a Burgas), na portugalskou Madeiru a do Cagliari na italské Sardinii. Většina linek by měla začít fungovat na začátku měsíce.

Lety z Prahy postupně obnovují i zahraniční dopravci. Nejnověji ohlásil spuštění letů polský LOT, který bude od 1. července létat do Varšavy. O den později pak spustí Norwegian Air lety do Osla. Už dříve oznámil obnovení více než 20 linek irský Ryanair a také další dopravci. Pražské letiště má nyní potvrzeno obnovení spojů do přibližně 60 destinací. Mezi nimi jsou i tři nové linky, konkrétně do Tirany a Varny od Wizz Airu a do Londýna od ČSA.