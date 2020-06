Crystalex CZ soustředí výrobu do Nového Boru, zavře Karolinku

Nový Bor (Českolipsko) - Sklářská společnost Crystalex CZ reorganizuje výrobu. Kvůli zvýšení efektivity ji chce soustředit v Novém Boru na Českolipsku, rozhodla se proto uzavřít závod v Karolince na Vsetínsku a technologii přesunout. Výpověď tam dostane 55 lidí, zhruba o dvě desítky méně než se původně počítalo. Některým zaměstnancům se totiž podařilo rychle najít jinou práci a firma jim umožnila odejít dřív. ČTK to dnes sdělil ČTK mluvčí společnosti Jaroslav Švehla.

Do Nového Boru se přesunou dva technologické celky, provoz by měly zahájit v srpnu. Firma stěhuje automatickou linku na vytváření dekorů na skle pomocí leptání a také strojové broušení skla. Tyto technologie už nejsou mezi zákazníky tak populární, a závodu v Karolince proto výrazně ubylo zakázek. "Z obchodně-ekonomického pohledu nebyla situace v závodu v Karolince příznivá delší dobu. I přesto jsme se snažili provoz udržet, ale další pokles objednávek během pandemické krize vyústil v rozhodnutí přestěhovat výrobu do mateřského závodu v Novém Boru," řekl generální ředitel Crystalexu Tomáš Januš.

Podle Januše se firma musí chovat efektivně. "Oba závody jsou od sebe vzdáleny bezmála 400 kilometrů a už jen z pohledu logistiky pro nás bylo udržení provozu dlouhodobě velmi složité," doplnil. Pro obsluhu nových technologií v Novém Boru počítají s vytvořením nových pracovních míst, v současné době v mateřském podniku pracuje 650 lidí. Sedm pracovníků ze Vsetínska využilo nabídky firmy a přesunou se do Nového Boru nebo budou s Crystalexem spolupracovat na dálku.

Podle Januše není firmě osud zaměstnanců lhostejný, proto chce při prodeji areálu v Karolince zohlednit, kolik nový majitel zaměstná lidí. V současné době už podle něj vedení Crystalexu jedná s regionálním zaměstnavatelem, který by měl do Karolinky přinést stovku pracovních míst. "V Karolince zůstane desítka zaměstnanců. Část bude zajišťovat chod podnikové prodejny a další se budou starat o areál," dodal ředitel.

Novoborská sklárna patří k největším světovým producentům užitkového skla. Vznikla na troskách někdejšího sklářského gigantu Crystalex, který na podzim 2008 zkrachoval. O dva roky později se výrobu podařilo obnovit s novým vlastníkem, který areály v Novém Boru a Karolince na Vsetínsku koupil za 363 milionů korun a další stovky milionů do nich investoval. Zhruba 90 procent produkce sklárny dnes míří na zahraniční trhy. Loňské tržby Crystalexu CZ překročily miliardu korun.