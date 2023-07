Crowe se představí ve filmu o norimberském procesu

Karlovy Vary - Russell Crowe připravuje akční filmy podle komiksů i film o norimberském procesu, ve kterém má hrát zakladatele gestapa Hermanna Göringa. Crowe to dnes řekl novinářům na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Dodal, že by se rád vrátil i k režii, kterou považuje za nejlepší práci. Sám režíroval dva celovečerní filmy, mnoho videoklipů i dokumentární filmy. Nadále se chce také věnovat hudbě.

Aktuálně by se podle australského herce měly dostat na plátna kin čtyři filmy, v nichž hraje. Jde o filmy Lovec Kraven, Land of Bad, Sleeping Dogs a Georgetown Project. Lovec Kraven je příběh o tom, jak a proč vznikl jeden z nejzajímavějších a nejvýraznějších zločinců komiksového studia Marvel. Thriller se odehrává před osudovým střetem Kravena se superhrdinou Spidermanem.

Film Land of Bad je připravovaný americký akční thriller režiséra Williama Eubanka, který napsal scénář s Davidem Frigeriem. Ve filmu hrají Russell Crowe a Liam Hemsworth.

Sleeping Dogs je detektivní příběh, v němž bývalý detektiv znovu prozkoumává deset let starý případ související s brutální vraždou vysokoškolského profesora. Ve filmu Georgetown Project si Crowe zahraje s Samem Worthingtonem.

Crowe se dnes také vyznal ze své lásky k režii. "Když se podíváte, co si vybírám jako herec a na typ režisérů, s kterými spolupracuji, tak není divné, že někdo jako já chce být tím, kdo vypráví celý příběh," řekl Crowe. Připomněl ale, že režie je práce na dlouho, příprava trvá léta a ne vždy se úsilí nakonec zúročí.

"Já jsem režíroval jen dva celovečerní filmy, asi 35 nebo 36 hudebních vidí a tři celovečerní dokumenty, ale dva z nich jsem vůbec neuvedl, protože aby to bylo možné, muselo by to být v pořádku z právního hlediska. Jde o dokumenty, ve kterých říkáte pravdu, ale protože by to mohlo někoho zasáhnout, tak je nikdo nepodpoří," řekl.

Crowe, který v pátek převzal v Karlových Varech cenu za přínos světové kinematografii, rovněž řekl, že práce filmového herce není tak bezprostřední jako divadelního. Tam je podle něj reakce publika okamžitá, zatímco u filmu tvůrci musí počkat i rok nebo více, než si mohou sednout mezi diváky a sledovat, jak se jim snímek líbí.

Australský herec Russell Crowe dnes osobně uvedl v Karlových Varech film Master&Commander: Odvrácená strana světa z roku 2003. V epickém příběhu z období napoleonských válek si zahrál roli kapitána Jacka Aubreyho, která patří mezi jeho neoceňovanější. Publikum zaplněného velkého sálu hotelu Thermal herci, který v pátek obdržel cenu festivalu za mimořádný přínos světové kinematografii, aplaudovalo ve stoje.

Divákům dnes vyprávěl o natáčení filmu, ale i tom, že film nebyl správně prezentován. Podle Crowea nebyl historický snímek akčním filmem, jak mnozí možná čekali, ale spíš taková esej o člověku.

Film Master&Commander: Odvrácená strana světa má letos 20 let od svého uvedení. Je epickým příběhem lodi Surprise (překvapení), která má zničit francouzskou korzárskou loď Acheron, a tím zabránit pokusu přenést válku do Tichého oceánu. I když první střetnutí nedopadne pro Surprise dobře, kapitán Aubrey se nevzdává a opakovaně se snaží splnit své námořnické povinnosti.

Film není jen dobrodružnou podívanou, ale i sondou do nitra námořnických duší na přelomu 18. a 19. století. Snímek byl oceněn dvěma Oscary a získal deset oscarových nominací, Crowe byl za úlohu kapitána Aubreyho nominován na Zlatý glóbus.

Russel Crowe se narodil v novozélandském Wellingtonu, od dětství však žije v Austrálii. Získal dvě ceny Australské filmové akademie – za výkon ve vedlejší roli ve snímku Důkaz a jako Cenu pro nejlepšího herce za film Roomper Stomper. V roce 1995 se poprvé představil v americkém snímku, westernu Sama Raimiho Rychlejší než smrt. Uznání kritiky a přízeň širokého publika získal krátce na to za svůj výkon v roli policisty Buda Whitea v oscarovém snímku L. A. - Přísně tajné. Za film Insider: Muž, který věděl příliš mnoho byl poprvé nominován na cenu americké akademie Oscar a také na Zlatý glóbus.

Světovým hitem se stalo historické drama Ridleyho Scotta Gladiátor z roku 2000. Za ztvárnění římského generála Maxima si Crowe odnesl Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Následující rok získal svou třetí oscarovou nominaci, první Zlatý glóbus a cenu BAFTA pro nejlepšího herce za roli psychicky nemocného geniálního matematika Johna Nashe ve filmu Rona Howarda Čistá duše.