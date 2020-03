Crosbymu by nevadilo, kdyby se v NHL hrálo rovnou play off

Pittsburgh (USA) - Kapitán hokejistů Pittsburghu Sidney Crosby by se nebránil myšlence, aby po přerušení NHL kvůli pandemii koronaviru začalo rovnou play off. V základní části přitom zbývá sehrát ještě 189 utkání a jednotlivé týmy měly v době přerušení ligy odehraný nestejný počet zápasů.

"Samozřejmě by bylo dobré se pokusit odehrát co nejvíc utkání. Ale osobně by mi nevadilo, kdyby rovnou začalo play off," řekl Crosby na tiskové videokonferenci. Penguins patří třetí místo v Metropolitní divizi, do play off by tudíž v této chvíli postoupili.

NHL je přerušená od 12. března, do konce základní části v té době zbývaly zhruba tři týdny. Tréninkové kempy by se mohly otevřít nejdříve v květnu, řada amerických států však kvůli rychlému šíření nemoci COVID-19 v posledních dnech sáhla k omezení volného pohybu obyvatel.