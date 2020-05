ČRo: Vláda projedná novou žalobu na EK kvůli pozastaveným dotacím

Praha - Vláda v pondělí projedná novou žalobu na Evropskou komisi kvůli pozastaveným dotacím pro Agrofert. Serveru iROZHLAS.cz to sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Brusel vzhledem k auditnímu šetření možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) dál blokuje peníze na jeden projekt v objemu 1,6 milionu korun. Česko musí žalobu k evropskému soudnímu dvoru podat do 10. června, poté ztratí možnost do sporu vstoupit, píše web.

"Návrh na podání žaloby bude předložen v pondělí na vládu," uvedl Bílý. Do Strakovy akademie ji tak jako posledně nese šéf resortu Miroslav Toman (za ČSSD). Babiš podle serveru o zařazení bodu na jednání vlády nevěděl. "Nic o tom nevím, na programu vlády to není," reagoval v SMS zprávě.

Brusel platby pro holding Agrofert pozastavil kvůli probíhajícímu auditnímu šetření o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Šlo o peníze na projekty financované z Programu rozvoje venkova za poslední čtvrtletí roku 2018 a první loňské čtvrtletí ve výši 6,3 milionu korun.

Česká vláda se rozhodla na popud ministerstva zemědělství Evropskou komisi zažalovat už zkraje února. A to přesto, že unijní kontroloři krátce předtím na schůzce se zástupci tuzemských úřadů avizovali, že peníze pro holding Agrofert, tedy s výjimkou jednoho projektu, odblokují. Toman to tehdy vysvětloval tím, že jde o princip. Vláda tak žalobu připustila.

Na začátku dubna došlo ale k dohodnutému uvolnění většiny zmiňovaných peněz, vláda tak má v plánu vzít původní žalobu zpět a podat novou kvůli dosud blokované platbě na projekt Agrofertu za 1,6 milionu korun. "Původní žaloba bude stažena současně s podáním nové," upřesnil mluvčí ministerstva. Pokud žalobu kvůli blokované platbě Agrofertu kabinet schválí, k Soudnímu dvoru Evropské unie ji podá ministerstvo zahraničí.

Původní žalobu kabinet odsouhlasil jednomyslně. Babiš se jednání a hlasování v minulosti neúčastnil, aby vyvrátil podezření, že může rozhodování ovlivňovat. Babiš střet zájmů opakovaně odmítá, Česku podle něj nehrozí vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding postupoval podle zákonů.

Agrofert Babiš vlastnil do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Důvodem byla novela zákona o střetu zájmů, podle které nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Podle kritiků ale premiér Agrofert nadále ovládá. Právní služba EK dospěla koncem listopadu k závěru, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu firmy a jako premiér má zároveň vliv na rozhodování o rozpočtu i dotacích.