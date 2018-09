Praha - Živě hraná rozhlasová hra na motivy románu Julese Verna Ze Země na Měsíc na Českém rozhlasu Dvojka bude v neděli vysílána s odrazem od Měsíce. Experiment se uskuteční od 20:00, odražený signál budou moci posluchači slyšet v live streamu na YouTube kanálu ČRo Dvojka. V tiskové zprávě to dnes uvedla vedoucí oddělení komunikace ČRo Blanka Bumbálková.

Rozhlasovou hru odehrají herci spolu s hudebníky a ruchaři naživo ve studiu ČRo na pražských Vinohradech. Signál bude zároveň ze studia vysílán obří parabolou přímo na Měsíc. Odražený signál bude přijímán radioteleskopem Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Panské Vsi.

Od Měsíce se ale odrazí asi jen 15 procent signálu, navíc se na vzdálenost téměř 800 tisíc kilometrů výrazně utlumí a vrátí se tedy v podstatně zhoršené kvalitě. Český rozhlas ale bude standardní cestou, na webu nebo v mobilní aplikaci iRadio vysílat i v plné kvalitě přímo ze studia. Video stream z nahrávacího studia bude k dispozici na facebooku Českého rozhlasu a ČRo Dvojka.

"Francouzský spisovatel sci-fi Jules Verne byl velký snílek. Přesto si asi nikdy nepomyslel, že by se jeho hrdinové dostali na Měsíc i ve skutečnosti. Vždyť svůj román Ze Země na Měsíc psal ve století páry, tedy 104 let před tím, než se na Měsíc poprvé dostal člověk. V neděli 16. září 2018 na Měsíc Vernovi hrdinové skutečně poletí, a to díky Českému rozhlasu Dvojka," uvedl Petr Sobotka, autor populárně-vědeckého rozhlasového magazínu Meteor.

Projekt završí letní pásmo rozhlasových her, seriálů a četby na pokračování na motivy románů Julese Verna na ČRo Dvojka. Různá zpracování Verneových děl a pořady věnované třeba srovnání Verneových představ s pozdějšími vynálezy a poznatky vědy mohli lidé od července poslouchat ve vysílání rozhlasu nebo na webu. Letos v únoru uplynulo 190 let od Verneova narození.