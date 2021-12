ČRo bude mít příští rok nižší rozpočet, navrhne růst poplatku

Praha - Český rozhlas bude příští rok hospodařit s náklady a výnosy 2,236 miliardy korun, což je o 77 milionů Kč méně než letos. Rozpočet, který počítá s vnitřními úsporami včetně optimalizace pracovních míst, dnes schválila rada Českého rozhlasu. Vedení ČRo bude příští rok navrhovat zvýšení rozhlasového poplatku ze 45 na 60 korun. ČTK to řekl mluvčí Jiří Hošna.

"Český rozhlas je v dobré kondici a hospodaří velmi zodpovědně a transparentně. Díky tomu se nám daří dlouhodobě mít vyrovnaný rozpočet a financovat všechny služby pro posluchače i s výší rozhlasového poplatku, která bohužel od roku 2005 stagnuje a zůstává na 45 korunách měsíčně, což v dnešní době reálně činí vlivem inflace zhruba jen 30 korun. V roce 2022 začneme intenzivně jednat o navýšení rozhlasového poplatku s politickou reprezentací, která dosud k tomuto kroku nenašla vůli,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Do rozpočtu na příští rok je zapracovaný i personální plán na rok 2022, který počítá ke konci března se snížením počtu pracovních míst o 30, přičemž primárně má jít o dlouhodobě neobsazená místa. Pokud by poslanci zvýšení poplatku neschválili, musel by rozhlas snížit počet pracovníků do poloviny roku 2023 o 140 lidí.

Meziroční snížení celkových výnosů souvisí především s nižším plánovaným objemem čerpání fondu digitalizace o 84 milionů korun a je způsobeno změnou způsobu financování digitálního vysílání DAB+. Od roku 2022 se DAB+ stává plnohodnotnou distribuční platformou Českého rozhlasu, proto jeho provoz bude hrazený jako ostatní distribuční kanály z rozhlasových poplatků. Na jeho financování rozhlas využije úsporu z ukončení vysílání na středních vlnách (AM).

Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány celoroční provozy dvou nových stanic Český rozhlas Radiožurnál Sport a Český rozhlas Pohoda. Do nákladů se rovněž promítá posílení nákladů na výrobu nových staničních i mimo staničních podcastů, navýšení nákladů na údržbu a podporu informačních systémů, předpokládané navýšení cen energií i vyšší ceny u nově vysoutěžených služeb v souvislosti s vysokou mírou inflace a růstem ceny práce. Rovněž v nákladech byly vyčleněny prostředky na sportovní akce mimořádného rozsahu.

Investiční plán počítá s celkem 150 miliony korun. V rozhlasové a výpočetní technice mezi hlavní investiční akce příštího roku patří rekonstrukce publicistických technologií DHD. Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, kde mezi nejvýznamnější akce budou v roce 2022 patřit dokončení rekonstrukce budovy Českého rozhlasu v Olomouci, rekonstrukce střech na budovách v Římské ulici a nad garážemi ve Vinohradské ulici, částečná obnova vozového parku a rekonstrukce střechy v Přerově nad Labem. V oblasti nových médií patří mezi nejvýznamnější investiční akce projekt mujRozhlas.cz. A v neposlední řadě se na rok 2022 plánuje nákup licencí především pro hudební tvorbu Českého rozhlasu, nákup hudebních nástrojů pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu a výroba dlouhodobých spotů.