CRIF: V srpnu i bylo 2148 osobních bankrotů, nejvíce od r. 2008

Praha - V Česku bylo letos v srpnu vyhlášeno 2148 osobních bankrotů, o 46 víc než v červenci. Zároveň jde o nejvyšší počet od roku 2008, kdy začal platit současný insolvenční zákon. Návrhů na osobní bankrot bylo 2337, což je o 316 méně než v předchozím měsíci. Vyplývá to z údajů společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, které má ČTK k dispozici. V červnu začala platit insolvenční novela s mírnějšími podmínkami pro oddlužení.

"V posledních třech měsících zaznamenáváme přibližně dvojnásobek až 2,5násobek žádostí o osobní bankrot ve srovnání s obdobím před účinností novely insolvenčního zákona. V důsledku zmírnění podmínek pro oddlužení se počet bankrotů zvedl přibližně dvojnásobně. V nejbližší budoucnosti očekáváme, že se počet osobních bankrotů v zásadě stabilizuje na této nebo vyšší úrovni," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v srpnu vyhlášeno v Jihomoravském kraji (278), Moravskoslezském kraji (253) a ve Středočeském kraji (230). Nejméně naopak na Vysočině (71), Jihočeském kraji (79) a Karlovarském kraji (86).

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 14717 osobních bankrotů, o 2260 více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 16.690 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 3402 více.

Lidé podle insolvenční novely mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.

Počet osobních bankrotů a návrhů za měsíc:

Počet osobních bankrotů Počet návrhů Leden 2018 1006 1016 Únor 2018 1040 1209 Březen 2018 1263 1232 Duben 2018 1123 1230 Květen 2018 1070 1268 Červen 2018 1285 1219 Červenec 2018 962 1001 Srpen 2018 1027 1150 Září 2018 1090 997 Říjen 2018 1186 1310 Listopad 2018 1108 1243 Prosinec 2018 843 1016 Leden 2019 1036 972 Únor 2019 946 1067 Březen 2019 1219 1168 Duben 2019 1021 1006 Květen 2019 1267 1351 Červen 2019 926 2227 Červenec 2019 2102 2653 Srpen 2019 2148 2337

Zdroj:CRIF