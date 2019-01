Praha - V roce 2018 bylo v Česku vyhlášeno 649 bankrotů obchodních společností, což bylo nejméně za posledních 11 let, tedy za dobu účinnosti nynějšího insolvenčního zákona. Rovněž bylo vyhlášeno 5418 bankrotů podnikatelů, nejméně za posledních šest let. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, kterou dnes firma poskytla ČTK.

Počet bankrotů firem klesl v roce 2018 proti roku 2017 o 120, tedy o 16 procent. Snížil se rovněž počet návrhů na bankrot obchodních společností, a to o 288 (21 procent). Počet bankrotů podnikatelů se meziročně snížil o 926 (15 procent) a počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů meziročně klesl o 1357, tedy o 19 procent.