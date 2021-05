CRIF: Dluh obyvatel ČR vzrostl v 1. čtvrtletí o 179 miliard na 2,67 bilionu Kč

Praha - Dluh obyvatel ČR vzrostl ke konci letošního prvního čtvrtletí meziročně o 179 miliard Kč na 2,67 bilionu korun. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, které provozuje CRIF - Czech Credit Bureau.

Důvodem je rekordní nárůst dluhu na bydlení, který se za poslední rok zvýšil o 189 miliard na 2,18 bilionu korun. Naopak objem dluhu z úvěrů na spotřebu meziročně klesl o deset miliard. Stalo se tak teprve podruhé za posledních šest let. Celkový objem dluhu rostl nejvíce u lidí ve věku 30 až 34 let a 45 až 54 let. Jediná kategorie, u které se celkový dluh snížil, jsou mladí lidé do 24 let.

"Za vysokým růstem dluhu na bydlení stojí především rekordně vysoký zájem o hypoteční úvěry v letošním prvním čtvrtletí, ale také velmi silný závěr roku 2020. Svoji roli hraje také fakt, že přetrvává zájem o nemovitosti především v Praze, kde jsou jejich ceny vyšší než v ostatních krajích," uvedla pro ČTK výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná.

Jen během prvního čtvrtletí se objem dluhu určeného na bydlení celorepublikově zvýšil o 66 miliard korun. Celkový počet lidí s úvěrem na bydlení se přitom proti konci roku 2020 o 1127 snížil, meziročně dokonce klesl o 5697 osob. Zvýšil se však v Praze, ve Středočeském kraji a v Plzeňském kraji, tedy v krajích s nejvyšší průměrnou částkou dluhu na klienta.

Naopak objem dluhu z úvěrů na spotřebu na konci prvního čtvrtletí meziročně klesl o deset miliard na 488 miliard korun. Jde o druhý meziroční pokles v řadě. "Přitom ještě koncem roku 2019 vzrostl objem dluhu na spotřebu meziročně téměř o 32 miliard korun. Na jedné straně tedy lidé investují do nemovitostí ve snaze ochránit své úspory, na druhé straně omezují financování věcí běžné spotřeby na dluh," upozornil výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.

Celkový objem dluhu rostl nejrychleji u lidí ve věku 30 až 34 let, u nichž se meziročně zvýšil o 11 procent. U lidí ve věku 45 až 54 let se zvýšil o desetinu. U obou skupin se rychle zvyšoval objem dluhu na bydlení a zároveň šlo o jediné skupiny, u kterých rostl i objem dluhu na spotřebu.

Dluh z úvěrů na bydlení se v kategorii 30 až 34 let zvýšil o 45,1 miliardy korun, zatímco objem dluhu na spotřebu se u nich zvýšil o 1,5 miliardy korun. U lidí ve věku 45 až 54 let se objem dluhu na bydlení zvýšil o 57 miliard korun a objem dluhu na spotřebu o 1,5 miliardy korun. Naopak u lidí do 24 let se objem dluhu nepatrně snížil, když meziročně klesl o 313 milionů na 43,8 miliardy korun.