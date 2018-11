Brusel - Evropská komise dostala z Česka všechny potřebné podklady a nyní vyhodnocuje, zda platby společnostem patřícím do holdingu Agrofert byly v souladu se všemi pravidly, včetně těch o konfliktu zájmů. Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu to dnes odpoledne řekne komisařka pro regionální politiku Corina Cretsuová. ČTK měla možnost nahlédnout do jejích připravených písemných odpovědí.

Europoslanci z výboru se komisařky dopředu písemně ptali, jak příslušné ředitelství EK naložilo s podněty, které kvůli kauze Čapí hnízdo do Bruselu poslala česká pobočka organizace Transparency International (TI). Podle ní je premiér Andrej Babiš vůči svěřenským fondům, do kterých Agrofert vložil, v pozici, která mu umožňuje přímo či nepřímo Agrofert ovládat. Babiš to odmítá.

Komise podle písemných odpovědí komisařky podnět TI ohledně možného Babišova střetu zájmů zaznamenala a řeší jej obdobně jako všechny ostatní oficiální stížnosti. V jedné z odpovědí Cretsuová odmítla formulaci v položené otázce, která zmiňovala, že komise ve věci provádí "vyšetřování".

"Komise se v této chvíli snaží vyjasnit fakta, aby měla lepší přehled o situaci," stojí v odpovědích. Komisařka také připomíná, že primární odpovědnost za realizaci dotačních programů mají prostřednictvím příslušných řídících a kontrolních systémů členské země EU. EK podle Cretsuové tak na počátku neměla k dispozici všechny podklady, neboť dotační programy jsou pod společným řízením právě s členskými státy.

Proto si od českého ministerstva pro místní rozvoj vyžádala řadu informací. Například seznam všech projektů financovaných z nejrůznějších unijních fondů, které souvisejí s Agrofertem, a to doby, kdy se Babiš stal ministrem financí. Text odpovědi v této souvislosti chybně uvádí rok 2012; nynější premiér se ministrem stal v lednu 2014. Komisi zajímaly i zaplacené částky či peníze, které by teprve měly být vyplaceny, a také to, zda byly takové projekty už v Česku prověřovány.

"České úřady s námi v této otázce loajálně spolupracují a poskytly požadované informace v potřebném časovém rámci," odpoví komisařka výboru EP.

Na základě nyní připravované analýzy EK teprve rozhodne o svém dalším postupu a bude o něm včas europarlament informovat. Cretsuová v odpovědi připomíná, že komise může v souladu s pravidly kdykoli přijmout opatření k ochraně unijního rozpočtu pokud stížnost a prověrka získaných informací ukážou porušení zákonů.

Už v říjnu v europarlamentu v této souvislosti obdobným způsobem na otázky europoslanců odpovídal komisař pro zemědělství Phil Hogan.

Babiš čelí v Česku trestnímu stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo. Ta patřila do přelomu let 2007-2008 do Agrofertu, poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci pro malé a střední podniky. Po několika letech se farma opět vrátila do skupiny Agrofert.