Praha - Jednou z největších výzev při snaze o sběr baterií je přimět lidi, aby s ním vůbec začali. V porovnání s odpadem velkých rozměrů se na baterie totiž jednoduše zapomene. Důležitá je neustálá osvětová kampaň, řekl Hans Craen, výkonný tajemník European Portable Battery Association (EPBA).

Podle norem Evropské unie mají členské země povinnost od roku 2016 odevzdat k recyklaci minimálně 45 procent baterií v oběhu. Za první rok platnosti tohoto nařízení se to podařilo jen 17 zemím, mimo jiné i České republice. "Od začátku jsme říkali, že takového cíle nebude možné dosáhnout ve všech členských zemích," poznamenal Craen. Je však podle něj pozitivní, že legislativní rámec v Evropě existuje. "Průmysl už dříve vedl různé iniciativy, nebylo to však do té doby začleněno do zákonů," doplnil.

Podle Craena je důležité udělat lidem sběr baterií co nejsnadnější, sběrná síť musí být co nejpřístupnější. Ocenil také, že v českém hotelu, v němž pobýval, byla krabička na prázdné baterie, a uvedl to jako jeden z příkladů zjednodušení sběru. "V některých zemích je také možné sbírat baterie ve školách, což je velmi dobrý způsob a zároveň se tím zvyšuje povědomí," uvedl Craen. Podle jednatele společnosti Ecobat Petra Kratochvíla to v České republice lze, například v Německu to ale možné není.

V třídění a recyklaci baterií je dlouhodobě na špičce Belgie, odkud Craen pochází. Vytřídí se tam zhruba 70 procent baterií. "Belgie má tu výhodu, že je to malá země s vysokou hustotou obyvatel. Je to i tradice, začínalo se s tím před 25 lety. Čím déle sběrový systém funguje, tím delší osvětu a propagaci to znamená," poznamenal. Sběr má v Belgii podporu i v legislativě.

Craen zároveň neví o vhodných ekonomických opatřeních, které by vedly k nárůstu recyklace baterií. "Uvažovalo se o zálohování, ale to nikdy nebude fungovat. Lze zálohovat produkty, které mají krátkou životnost. Přestože to tak na první pohled nevypadá, životní cyklus baterie od nákupu po odnesení na sběrné místo je podle docela přesných průzkumů asi čtyři a půl roku," poznamenal. Odstupňované daňové sazby, které navrhuje směrnice EU, se podle něj nevyužívají.

Podle směrnice členské státy musí zakázat uvádět na trh baterie a akumulátory, které obsahují více než 0,0005 procenta rtuti a 0,002 procenta kadmia. EPBA proti omezením v zásadě nic nemá, měly by však být založeny na technologickém a ekonomickém posudku. "Musí být jasně dané hodnocení ekonomických, technologických, finančních a enviromentálních důsledků tohoto zákazu," uvedl s tím, že o žádné konkrétní studii neví.

EPBA je asociací sdružující výrobce přenosných, tedy běžně užívaných baterií. Spolupracuje s asociacemi na národní úrovni v 19 evropských zemích, mezi něž patří i Česko. "Jedna věc jsou směrnice EU, ale ty je potřeba dobře implementovat do národních legislativ. Je tedy důležité, že máme spojence v národních asociacích," ocenil Craen. Asociace se zaměřuje zejména na oblasti legislativy, udržitelnosti a bezpečnosti.