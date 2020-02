ČR zažaluje Brusel kvůli pozastavení plateb Agrofertu, píše Deník N

Praha - Česko u Soudního dvora EU zažaluje Evropskou komisi kvůli pozastavení dotačních plateb pro Agrofert Holding. Žalobu v pondělí schválila vláda na návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). Ačkoli Evropská komise později proplacení peněz schválila, podle resortu jde o princip. Napsal to na webu Deník N. Platby byly pozastaveny kvůli možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s pozastavením části průběžných plateb," stojí v dokumentu, který v pondělí projednala vláda. Šlo o platby týkající se Programu rozvoje venkova za poslední čtvrtletí roku 2018 a první loňské čtvrtletí ve výši téměř 247.000 eur (6,3 milionu Kč).

Lhůta pro podání žaloby uplyne příští pondělí, tedy 10. února. Vláda se chce soudit, přestože zástupci Evropské komise při jednání s představiteli ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) minulý týden podle fondu uvedli, že nakonec souhlasí s proplacením všech projektů pro společnosti z holdingu Agrofert s výjimkou jednoho za 1,6 milionu korun. "Je to z principu. Přestože Evropská komise řekla, že vyjma jednoho projektu je proplatí, chceme celkové rozhodnutí o neproplacení zažalovat. Nesouhlasíme s některými technickými detaily," cituje Deník N mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého.

Žalobu na neplatnost rozhodnutí Evropské komise by měl zpracovat ve spolupráci s ministrem zemědělství a podat vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU. "S podáním žaloby nejsou spojeny žádné náklady," píše se podle serveru ve schváleném materiálu. Podat žalobu ministerstvu doporučil i zemědělský intervenční fond. "V rámci řízení by měl přezkoumat existenci důvodu pro pozastavení plateb," uvedla mluvčí fondu Lenka Rezková.

Zemědělsko-potravinářský holding Agrofert Babiš vlastnil do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Důvodem byla novela zákona o střetu zájmů, podle které nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Podle kritiků ale premiér Agrofert nadále ovládá. Právní služba EK dospěla koncem listopadu k závěru, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu firmy a jako premiér má zároveň vliv na rozhodování o rozpočtu i dotacích.

Babiš střet zájmů opakovaně odmítá, Česku podle něj nehrozí vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding postupoval podle zákonů.

Loni v listopadu poslala Evropská komise do Česka jinou auditní zprávu zaměřenou na čerpání ze strukturálních fondů, podle které Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Spekulovalo se, že Česko by na základě zjištění auditorů mohlo na dotacích přijít o několik stovek milionů korun. Babiš i v tomto případě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.