ČR zasáhla bouřka, zastavila vlaky, tisíce míst jsou bez proudu

Praha - Českou republiku v noci na dnešek zasáhly silné bouřky, po kterých zůstalo bez proudu 145.000 odběrných míst a provoz byl zastaven nebo výrazně omezen na desítce železničních tratí. Polámané větve a stromy zastavily i dopravu na některých silnicích, mimo jiné dočasně i na dálnici D1 na Vysočině. Hasiči po bouřce vyjeli ke stovkám případů technické pomoci. Události a nehody, které se při bouřce staly, se obešly bez vážnějších zranění. V Liberci uhodil do domu blesk, někde poškodily popadané stromy auta a po vydatných srážkách stouply hladiny řek. Úslava v Prádle na jižním Plzeňsku dosáhla ráno druhého stupně povodňové aktivity, v Plzni - Koterově je na prvním stupni.

Správa železnic kvůli noční bouřce evidovala stovku mimořádností. Problémy způsobily stromy popadané přes koleje či na trakční vedení. Z hlavních tratí zůstávají problémy mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm, řekla ČTK mluvčí Správy železnic Kateřina Šubová. Omezení na regionálních tratích přetrvávají například na Strakonicku a Vimpersku nebo na Jihlavsku. Havlíčkobrodská trať, tedy z Brna přes Havlíčkův Brod do Prahy, kde je nyní kvůli výlukám klíčová odklonová trasa, by měla být v nejbližší obě podle mluvčí zprovozněna.

Společnost ČEZ Distribuce dnes ráno po bouřkách evidovala 60.000 domácností bez elektřiny a firma EG.D téměř 85.000. V porovnání s nocí, kdy bylo po celé zemí bez proudu až 300.000 domácností, se tak situace zlepšila a podle mluvčích distribučních společností se výpadky daří dál snižovat. Nejčastější příčinou poruch byl pád stromů a větví do vedení, největší problémy jsou aktuálně v jižních Čechách. ČEZ Distribuce registrovala nejhorší situaci dnes kolem 01:00, kdy měla 186 poruch na vedení vysokého napětí a další stovky poruch na napětí nízkém. Bez elektřiny bylo na 180.000 domácností napříč zásobovacím územím. K 06:00 se počet poruch snížil na 130.

Vedle energetiků a železničářů bouřka zaměstnala i hasiče. Například v Plzeňském a Středočeském kraji a na Vysočině měli po bouři přes 300 zásahů technické pomoci, hlavně kvůli odstraňování popadaných stromů na silnice nebo do elektrického vedení, na některých místech čerpali vodu nebo čistili toky. V Jihlavě stromy poškodily asi 20 aut. V Načeradci na Benešovsku zapálil blesk stodolu, vznikla škoda 1,5 milionu korun.

V Královéhradeckém kraji měli hasiči od úterní noci do dnešního rána 132 výjezdů, nejčastěji na Rychnovsku, Hradecku a Náchodsku. Zhruba ke stovce případů vyjeli kvůli bouřce hasiči v Olomouckém a Jihočeském kraji. V Opatovicích na Přerovsku mimo jiné zajišťovali přeliv umělého náhonu k nádrži u fotbalového hřiště. Zvýšená hladina ohrožovala blízké rodinné domy, situace se vyřešila po pročištění náhonu. Na jihu Čech měli hasiči největší nápor od úterních 20:00 do 21:00, kdy zasahovali šedesátkrát. Od 23:00 do dnešních 4:30 vyjeli k dalším 40 událostem.

V Ústeckém kraji zasahovali hasiči v noci na dnešek kvůli bouři u 55 událostí, v obci Kluček u Žatce na Lounsku se dostala voda do 22 domů. Bouřka se nevyhnula ani Praze, hasiči kvůli ní vyjeli od úterního večera do dnešního rána ke čtyřem desítkám případů. Podobně jako v jiných regionech odtraňovali hlavně popadané stromy nebo řerpali vodu ze sklepů, uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Ve Zlínském a Libereckém kraji měli hasiči kvůli bouřce méně výjezdů než v jiných regionech. Ve Zlínském kraji v 18 případech odstraňovali větve a stromy blokujících silnice a železnici. V Liberci - Starém Harcově blesk zasáhl jeden dům. Pět lidí, z toho tři děti, převezli záchranáři do nemocnice v Liberci k dalšímu vyšetření. Nadýchali se škodlivin.

Na dálnici D1 bouřka omezila provoz před půlnocí, kdy na několika místech okolo 119. a 129. kilometru popadaly stromy. Neprůjezdný byl kvůli nim i výjezd na 112. kilometru. Dnes krátce po půlnoci byla dálnice plně průjezdná.