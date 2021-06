ČR zasáhla bouřka, zastavila provoz vlaků, tisíce míst jsou bez proudu

Praha - Česko v noci na dnešek zasáhly silné bouřky, po kterých zůstaly bez proudu tisíce odběrných míst a provoz byl zastaven nebo omezen na desítce tratí. Během dne poruch ubylo, nicméně na železnici některá omezení skončí až ve čtvrtek. Polámané větve a stromy místy zastavily i automobilovou dopravu, mimo jiné dočasně i na dálnici D1 na Vysočině. Hasiči po bouřce vyjeli ke stovkám případů technické pomoci. Události se ale obešly bez vážnějších zranění, škody byly hlavně na majetku. V Liberci uhodil do domu blesk, někde poškodily popadané stromy auta a po vydatných srážkách stouply hladiny řek.

Na druhý stupeň stoupla Úslava v Prádle na jižním Plzeňsku, podle informací meteorologů by ale měla hladina v nejbližších hodinách kulminovat a poté klesat. Úslava v Plzni - Kotěrově a Berounka ve Zbečně dosáhly prvního stupně.

Správa železnic kvůli noční bouřce evidovala dnes ráno stovku mimořádností. Problémy způsobily stromy popadané přes koleje či na trakční vedení. Z hlavních tratí zůstávají problémy mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm, řekla ČTK mluvčí Správy železnic Kateřina Šubová. Na Vysočině pak některá omezení po bouřce skončí podle Správy železnic až ve čtvrtek. Týká se to trati 250 u Přibyslavi na Havlíčkobrodsku, kde se nyní jezdí po jedné koleji. Na trati 225, která vede z jižních Čech do Havlíčkova Brodu, by mohly vlaky znovu jezdit od dnešní půlnoci.

V noci společnosti ČEZ Distribuce a EG.D evidovaly kvůli bouřkám, při kterých popadaly stromů a větví do vedení, dohromady až 300.000 odběratelů bez proudu, ráno jejich počet klesl na zhruba polovinu a během dne se situace dál zlepšovala. Odpoledne ČEZ evidoval ve svém zásobovacím území 15.000 míst bez proudu a EG.D přes 13.000. Největší problémy byly v jižních a východních Čechách a na Vysočině, obnovení dodávek energetici většinou předpokládají během dneška.

Vedle energetiků a železničářů bouřka zaměstnala i hasiče. Například v Plzeňském a Středočeském kraji a na Vysočině měli po bouři přes 300 zásahů technické pomoci, hlavně kvůli odstraňování popadaných stromů na silnice nebo do elektrického vedení, na některých místech čerpali vodu nebo čistili toky. V Jihlavě stromy poškodily asi 20 aut. V Načeradci na Benešovsku zapálil blesk stodolu, vznikla škoda 1,5 milionu korun.

V Královéhradeckém kraji měli hasiči od úterní noci do dnešního rána 132 výjezdů, nejčastěji na Rychnovsku, Hradecku a Náchodsku. Zhruba ke stovce případů vyjeli do rána kvůli bouřce hasiči v Olomouckém, Jihomoravském a Jihočeském kraji. V Opatovicích na Přerovsku mimo jiné zajišťovali přeliv umělého náhonu k nádrži u fotbalového hřiště. Zvýšená hladina ohrožovala blízké rodinné domy, situace se vyřešila po pročištění náhonu. Bouře ale zdevastovala zázemí festivalu Divadla Tramtarie v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci a způsobila škodu za zhruba čtvrt milionu korun. Na jihu Čech měli hasiči největší nápor od úterních 20:00 do 21:00, kdy zasahovali šedesátkrát. Od 23:00 do dnešních 4:30 vyjeli k dalším 40 událostem.

Na jihu Moravy hasiči v souvislosti s noční bouřkou nejčastěji jezdili do okresu Blansko. Po bouřce tam byl uzavřen i zámecký park v Rájci nad Svitavou, kde vítr poškodil u desítky stromů. V obcích, kterými se minulý týden prohnalo tornádo, ale nezasahovali, zhruba u 100 střech ale bude třeba podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky opravit provizorní plachty, které byly poškozeny.

V Ústeckém kraji zasahovali hasiči v noci na dnešek kvůli bouři u 55 událostí, v obci Kluček u Žatce na Lounsku se dostala voda do 22 domů. Bouřka se nevyhnula ani Praze, hasiči kvůli ní vyjeli od úterního večera do dnešního rána ke čtyřem desítkám případů. Podobně jako v jiných regionech odstraňovali hlavně popadané stromy nebo čerpali vodu ze sklepů, uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Ve Zlínském a Libereckém kraji měli hasiči kvůli bouřce méně výjezdů než v jiných regionech. Ve Zlínském kraji v 18 případech odstraňovali větve a stromy blokujících silnice a železnici. V Liberci - Starém Harcově blesk zasáhl jeden dům. Pět lidí, z toho tři děti, převezli záchranáři do nemocnice v Liberci k dalšímu vyšetření. Nadýchali se škodlivin.

Na dálnici D1 bouřka omezila provoz před půlnocí, kdy na několika místech okolo 119. a 129. kilometru popadaly stromy. Neprůjezdný byl kvůli nim i výjezd na 112. kilometru. Dnes krátce po půlnoci byla dálnice plně průjezdná.