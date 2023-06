ČR zaostává v rozvoji vodíkové mobility, firmy vyzvaly stát k větší podpoře

Praha - Česko zaostává v rozvoji vodíkové mobility. V zemi jsou dosud tři plnící stanice na vodík, oproti tomu například v sousedním Německu jich je více než 100 a rychle přibývají další. Podle výrobců a distributorů vodíku a vozidel stát nemá propracovanou strategii pro využití vodíků v dopravě i hospodářství. Vyzvali proto vládu k aktivní podpoře rozvoje vodíkové infrastruktury v zemi, například podporou výstavby plnících stanic nebo úpravami legislativy. Na dnešní tiskové konferenci to řekli zástupci čtyř nadnárodních firem, které společně vytvořily Iniciativu vodíkové mobility.

V současné době jsou v Česku zprovozněny tři plnící stanice na vodík. První byla otevřena předloni v Ostravě, druhá letos v Praze na Barrandově a třetí v tomto týdnu ve skladu Čepra v Mstěticích u Prahy. V řadě zemí je ovšem rozvoj výrazně rychlejší. V roce 2022 bylo po celém světě otevřeno 130 vodíkových stanic. Celosvětově bylo na konci loňského roku ve světě v provozu více než 800 stanic, z toho přibližně třetina v Evropě.

Podle výrobců a distributorů je využití vodíku ve světě na vzestupu. Upozornili, že EU do roku 2030 počítá s výrobou deseti milionů tun obnovitelného vodíku a stejným množstvím dovezeného vodíku z nečlenských zemí. "Česko ale v tomto ohledu zaspalo a je načase, aby i Česká republika měla jasnou, detailní a dlouhodobou koncepci pro zdroj a použití vodíku, podpořila vodíkovou technologii pobídkami, zasadila se o rozvoj vodíkové infrastruktury, a podpořila tím využití vodíku v dopravě," řekl ředitel společnosti Toyota a Lexus v ČR Martin Peleška.

V reakci na to vznikla zmíněná iniciativa, v níž jsou nadnárodní společnosti Alstom, Toyota, Orlen Unipetrol a Air Products. Firmy nyní v otevřeném dopisu vyzvaly vládu k aktivní podpoře rychlého rozvoje vodíkové mobility v ČR. Vymezily v něm cíle, které by podle nich mělo Česko v následujících pěti až deseti letech zvládnout. Kromě výstavby 50 plnicích stanic, které by při vhodné lokalizaci zajistily bezemisní provoz zhruba 50.000 osobních automobilů, 500 autobusů, 500 nákladních automobilů a 50 vlaků, zmiňují například nutné legislativní úpravy, podporu výzkumu a vývoje, čerpání dotací z EU či zařazení vodíku do energetického mixu ČR. Firmy zároveň dnes uzavřely memorandum, v němž se zavázaly k spolupráci v lokálních projektech a nabídly spolupráci i státu.

"Je nezbytné vytvořit potřebné podmínky a podporu pro rozvoj výroby obnovitelného vodíku, pro budování vodíkové infrastruktury a pro napojení Česka na evropskou tranzitní síti," řekl člen představenstva Orlen Unipetrol Maciej Romanów.

Vozy na vodíkové palivové články jsou v podstatě elektromobily, které elektrickou energii nezískávají z baterií, ale z reakce vodíku a kyslíku. Jediným odpadem je přitom čistá voda. Podle odhadu ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by v roce 2030 mohlo v ČR jezdit až 50.000 aut na vodíkový pohon. Další možné využití vodíků v dopravě je na železnici.