ČR vydala v pondělí Ukrajincům 1691 víz, počet nadále klesá

Praha - V pondělí vydalo Česko lidem prchajícím před ruskou invazí na Ukrajinu 1691 víz dočasné ochrany. Je to zhruba o 200 méně než minulý týden. Počet vydaných speciálních víz nadále klesá. Od počátku války na konci února dostalo v Česku dočasnou ochranu 366.490 Ukrajinců. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru. Podle vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) z minulého týdne je v ČR zhruba 300.000 ukrajinských uprchlíků, protože někteří odjíždějí.

V Praze je podle údajů ministerstva vnitra 85.151 běženců. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ve středu oznámil, že město k 15. červnu uzavře asistenční centrum pro uprchlíky ve Vysočanech, které je společné pro Prahu a střední Čechy. Praha se podle Hřiba potýká až s několikanásobně vyšším počtem běženců než další regiony, a požaduje proto přerozdělování uprchlíků do méně vytížených krajů.

Rakušan již dříve uvedl, že o běžence se Česko i při uzavření pražského centra dokáže postarat. O situaci v Praze bude s Hřibem 17. června jednat premiér Petr Fiala (ODS).

Ministerstvo školství v pondělí souhlasilo s využitím pozemků v Nových Domcích u Rozvadova na Tachovsku pro stavbu stanového městečka pro uprchlíky z Ukrajiny. Mohlo by mít kapacitu zhruba 150 lidí, stejně jako mají městečka v pražských Malešicích a Troji.

Cizinecké policii se od počátku ruské invaze na Ukrajinu přihlásilo 284.699 uprchlíků, za pondělí pak 2569. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kterých je mezi uprchlíky podle aktuálních statistik téměř 30 procent. Mladistvých od 15 do 18 let je necelých sedm procent, seniorů nad 65 let pak 3,5 procenta. Z dospělých Ukrajinců jsou více než dvě třetiny ženy.