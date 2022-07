ČR v pololetí získala z Evropské unie o 23,5 miliardy korun více, než zaplatila

Praha - Česká republika v letošním prvním pololetí získala z rozpočtu Evropské unie o 23,5 miliardy korun více, než do něj odvedla. Z celkové sumy takzvané čisté pozice tvoří 7,7 miliardy korun příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU). Bez této sumy je rozdíl mezi příjmy z EU a odvody do EU 15,8 miliardy korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí (MF). Loni za celý rok takzvaná čistá pozice ČR činila 88,8 miliardy Kč.

ČR tak i nadále zůstává čistým příjemcem evropských peněz. Od svého vstupu do EU v roce 2004 získala i po odečtení odvodů přes jeden bilion korun. V prvním pololetí letošního roku obdržela ČR z rozpočtu Evropské unie 48,4 miliardy a do evropského rozpočtu odvedla 32,5 miliardy Kč, vyplývá z dat.

"V pololetí letošního roku jsme překonali symbolickou hranici jednoho bilionu korun, který jsme od našeho vstupu do EU získali navíc proti našim odvodům. Nyní nás čeká půlroční předsednictví Radě EU, kdy máme příležitost provést Evropu tímto turbulentním obdobím, zvýšit na evropské úrovni kredit ČR a samozřejmě prosadit některé naše národní zájmy,“ komentoval data ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2022 zaplatila do evropského rozpočtu 775,9 miliardy Kč a získala zhruba 1,75 bilionu Kč. Kladné saldo čisté pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 977,3 miliardy Kč. Při započítání příjmů z NGEU činí celkové příjmy 1,78 bilionu Kč a celkové kladné saldo za dobu členství Česka v EU tak překročilo jeden bilion korun.

Za kladným pololetním saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za téměř 25 miliard Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky 23,4 miliardy Kč, dodalo dnes ministerstvo financí.

Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) u ČR:

Rok mld. Kč 2004 7,3 2005 2,0 2006 6,9 2007 15,2 2008 23,8 2009 42,3 2010 47,9 2011 30,8 2012 73,8 2013 84,8 2014 75,3 2015 150,0 2016 80,6 2017 56 2018 44,7 2019 70 2020 85,4 2021 88,8 1. pololetí 2022 23,5