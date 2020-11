ČR uvolní v pondělí opatření proti koronaviru, ve škále PES na 4

Praha - V Česku začne od pondělí rozvolňování opatření proti šíření koronaviru nového typu. Vláda dnes schválila návrh, že se země posune v protiepidemickém systému (PES) z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého, který znamená mírnější opatření. Po zasedání to novinářům řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) doplnil, že za další týden, od 30. listopadu, by mohl v Česku začít platit stupeň třetí. Provozní doba obchodů se ze stávajících 21:00 bude moci od pondělí posunout do 23:00, kdy začne platit zákaz vycházení. V prodejnách zůstane omezena kapacita 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka.

Ve čtvrtém stupni, který znamená rizikové skóre od 61 do 75, se má obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách. Povoleno bude také shromažďování až šesti osob a bude zmírněn zákaz vycházení od 23:00 místo současných 21:00. Vláda také rozhodla, že do obchodů budou moci rodiče s kočárky bez vozíku a s dětmi do šesti let bez ohledu na povolené počty.

Od pondělí také budou moci knihovny půjčovat knihy z výdejních okének. Obřadů se bude moci zúčastnit až 20 lidí. Stejná opatření jako v běžných obchodech mají od pondělí platit pro farmářské trhy. Blatný ČTK řekl, že to znamená jednoho člověka na 15 metrů čtverečních.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie v Česku podle čtyř kritérií, každému přiřazuje bodovou hodnotu a jejich součtem je výsledné rizikové skóre, roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle jeho výše je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření.

Nejpřísnější fialový stupeň začíná na 75 bodech, pod tento počet situace v ČR klesla minulou středu. Právě sedmidenní nezhoršování je podmínkou pro to, aby ministerstvo navrhlo zmírnění opatření. Pro zpřísnění stačí tři dny.

O dalším uvolnění by vláda mohla rozhodovat v polovině příštího týdne. Vyplývá to z Havlíčkova vyjádření, že obchodníci by se o uvolnění podmínek prodeje plánovaných od 30. listopadu měli dozvědět zhruba pět dnů předem.

"Zatím jsme se o čertech, Mikuláších a andělech nebavili, epidemická skupina o tom diskusi vede," odpověděl Blatný na dotaz o blížícím se svátku. Na otázku, jak budou vypadat vánoční trhy v adventním čase po stránce například hudebních vystoupení, odpověděl, že jejich uvolnění bude postupovat podle tabulky PES v kategorii kultury.

Vláda: Od příštího týdne se mohou konat zkoušky autoškol

Od pondělí se podle vládních opatření proti šíření covidu-19 mohou konat teoretické i praktické závěrečné testy autoškol. Novinářům to po dnešním zasedání kabinetu řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Pravidla se mění kvůli posunu republiky z pátého nejzávažnějšího stupně protiepidemického systému do čtvrtého. Výuka v autoškolách bude možná nejdřív o týden později, pokud se Česko posune do třetí úrovně, dodal Havlíček.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) novinářům řekl, že kabinet v opatřeních od pondělí mimo jiné umožnil konání vybraných zkoušek. Podle Havlíčka jde o závěrečné testy u autoškol. Konat se mohou teoretické zkoušky, ale i zkoušky řidičských dovedností "Neplatí to ale pro běžnou výuku a jízdy v rámci autoškol. To by bylo v rámci režimu tři, ideálně od pondělí za týden," řekl.

V Česku působí zhruba 3000 autoškol. Provoz musely zastavit kvůli vládním koronavirovým opatřením už na jaře, nyní je jejich činnost omezena od 22. října. Současná situace podle nich zdrží výuku více než tisícovky studentů.

Ministerstvo upraví počty lidí v kostelích podle systému PES

Ministerstvo zdravotnictví upraví počty lidí v kostelech při bohoslužbách v nižších stupních protiepidemického systému PES, který upravuje opatření podle vývoje epidemie. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Uvedl také, že podmínky pro svatby a uzavírání registrovaných partnerství budou stejné. Původně podle nařízení vlády nebylo možné registrovaná partnerství uzavírat.

"Návrh biskupů byl takový, aby to bylo řízeno procentem kapacity kostela, což je jedna z možností," uvedl Blatný. Další možností je omezení podle metrů čtverečních. "Bude potřeba mít nějaké relativní měřítko," dodal.

Už dříve uvedl, že od třetího stupně protiepidemických opatření by měl být stejný počet lidí, kteří mohou být v kostele přítomní na bohoslužbě i na koncertě. Dosud systém počítal až s maximálně 30 osobami na svatbách, pohřbech a mších a na ostatních akcích uvnitř s deseti osobami. Ve druhém stupni pak s 50 osobami na mších proti až 500 sedících diváků na kulturních akcích.

Blatný také uvedl, že od pondělí bude díky přechodu do čtvrtého stupně rizika možná účast až 20 lidí na svatbách a při uzavírání registrovaného partnerství.

V současné době lze registrované partnerství uzavřít jen v případě, kdy je to neodkladné, stojí to v pravidlech zveřejněných na tzv. Covid portálu. Jde například o situace, kdy u některého z partnerů existuje obava, že by se v případě odkladu nemusel obřadu dožít. Takové omezení homosexuální komunita kritizovala jako diskriminující. Podle vyjádření ministrů rozdíl proti svatbám vznikl nedopatřením.