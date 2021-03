ČR, SR a Rakousko žádají po Německu konec hraničních kontrol

Berlín - Předseda české Poslanecké sněmovny Radek Vondráček spolu s kolegy ze Slovenska a Rakouska vyzvali šéfa německého Spolkového sněmu Wolfganga Schäubleho, aby Německo zrušilo stálé kontroly na hranicích s Českem a rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko. O jejich dopise dnes informovala agentura DPA s tím, že jej nyní mají na stole členové vnitřního výboru sněmu. Trvalou ostrahu hranic s Českem a Tyrolskem obnovilo Německo z epidemických důvodů, chce tak zabránit zavlečení mutací koronaviru do země.

Od 14. února Německo považuje Českou republiku, většinu Tyrolska a také Slovensko za oblasti s výskytem mutací koronaviru. Zároveň vedle zpřísnění vstupních podmínek obnovilo stálé hraniční kontroly s Českem a Tyrolskem, aby si dodržování pravidel vynutilo. Za oblast mutacemi nedávno označilo Německo také francouzský departement Moselle, stálé kontroly ale nezavedlo, ačkoli v regionu policie zvýšila dohled. A právě na nerovnováhu německého přístupu Vondráček spolu se slovenským kolegou Borisem Kollárem a rakouským protějškem Wolfgangem Sobotkou upozorňují.

"Rádi bychom zpochybnili srovnatelnost těchto opatření s těmi v jiných německých pohraničních regionech," napsali podle DPA šéfové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska. Uvedli také, že stálé kontroly jsou v rozporu se společným cílem co nejvíce předcházet hospodářským dopadům pandemie.

Německá vláda včetně kancléřky Angely Merkelové v minulých dnech odlišný postup na pomezí s Francií a na hranicích s Českem a Tyrolskem vysvětlovala odlišnou situací. Berlín zdůrazňuje, že o kontroly výslovně požádaly německé spolkové země Sasko s Bavorskem, kterým německý ministr vnitra Horst Seehofer vyhověl. Sársko a Porýní-Falc, které s francouzským departementem Moselle sousedí, kontroly nechtějí. Seehofer několikrát zopakoval, že kontroly s Tyrolskem a Českem jsou nezbytné a že budou trvat jen do té doby, než se epidemická situace zlepší.

O obnovených kontrolách koncem února diskutovali němečtí poslanci. Rozpravu vyvolala opoziční Svobodná demokratická strana (FDP), která postup vlády kritizovala. Proti kontrolám se ohradila také Evropská komise, tyto výtky ale Berlín odmítl.

Stále kontroly na hranicích s Českem a Tyrolskem potrvají přinejmenším do 17. března. Prodloužení kontrol lze ale očekávat i za toto datum, neboť epidemická situace je zejména v Česku stále dramatická.

Do Německa nyní mohou z oblastí s mutacemi cestovat jen Němci, cizinci žijící trvale v Německu, nákladní dopravci a někteří pendleři, kteří mají úřední potvrzení o důležitosti své profese. Všichni se při vstupu do Německa musí prokázat negativním testem. Pendleři a dopravci mají výjimku z dvoutýdenní karantény, do které ostatní musí nastoupit.