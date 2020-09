ČR, SR a Rakousko podle premiérů nechystají omezit cestování

Praha - Česko, Rakousko a Slovensko neplánují kvůli koronavirové krizi vzájemně omezit cestování. Vyplynulo to z dnešního prohlášení premiéra Andreje Babiše po jeho dnešní schůzce s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a slovenským kolegou Igorem Matovičem ve Vídni.

Dostal jsem příslib, že nedojde k omezení styku mezi našimi zeměmi. To by nebylo pro naše ekonomické vztahy a pro cestovní ruch dobré. Jde o to, jak najdeme balanc mezi ochranou zdraví pro naše občany a nějakým ekonomickým výhledem, který by zabezpečil to, abychom z této krize co nejdříve odešli," uvedl Babiš.

Předseda české vlády obhajoval opatření, na jehož základě bude od čtvrtka povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celém Česku. "Já bych to označil za mezigenerační soudržnost, protože právě ti starší jsou ohroženi," řekl.

Slovenský premiér Matovič řekl, že Slovensko, Česko a Rakousko udělají vše pro to, aby hranice zůstaly otevřené do poslední možné chvíle. Dodal, že zatímco sám se během první vlny koronaviru řadil k zastáncům omezení režimu na hranicích, nyní podle něj nemá smysl uzavírat hranice mezi zeměmi, které mají podobnou situaci z hlediska koronaviru. Matovič také vyzval k nošení roušek. "Obyčejná rouška chrání život. Zřejmě i ve druhé vlně to bude klíčovým nástrojem boje," řekl.

Česko zaznamenalo v úterý rekordních 1164 potvrzených případů nákazy koronavirem. Slovensko zase minulý týden evidovalo nejvyšší denní přírůstek od propuknutí pandemie nemoci covid-19 v zemi letos v březnu.

Kurz připomenul, že počty infikovaných stoupají také v Rakousku. "Situace je složitá. Zvláště co se týče pendlerů máme (s Českem) silnou výměnu lidí," uvedl Kurz, podle kterého právě koronavirová krize patřila k hlavním bodům jednání.

Česko, Rakousko a Slovensko podle Kurze i Babiše podporují případné sjednocení přístupu členských zemí EU k cestování přes hranice. Příslušný návrh ohledně koordinace států při hodnocení rizikových oblastí či zavádění karantény již předložila Evropská komise.

Schůzka Kurze, Babiše a Matoviče se uskutečnila v rámci takzvaného slavkovského formátu, ve kterém se ministerští předsedové Česka, Rakouska a Slovenska scházejí od roku 2015. Politici během jednání podle Kurze hovořili rovněž o spolupráci menších států v EU či o vzájemné spolupráci v dopravě a energetice.