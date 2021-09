ČR si pohoršila na 27. nejsvobodnější ze 165 ekonomik světa

Praha - Česká republika je 27. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. Loni bylo Česko podle revidovaného žebříčku na 24. místě. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku "Economic Freedom of the World Index" (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser, o kterém dnes ČTK v tiskové zprávě informoval Liberální institut. Nejsvobodnější zemí světa je nadále podle žebříčku Hongkong, naopak nejméně svobodná zůstala Venezuela.

Index se zveřejňuje od roku 1996. Letos zveřejněné údaje vycházejí z dat roku 2019. Zpoždění je způsobeno tím, že je nutné počkat na údaje ze 165 zemí světa. Index se skládá z pěti ukazatelů, které se týkají velikosti státního sektoru, úrovně právního státu, mezinárodního obchodu nebo celkové regulace. Dalším faktorem je měnové prostředí dané země a inflační prostředí.

"Loni došlo k mírně paradoxnímu výsledku, kdy index ekonomické svobody v Česku absolutně stoupl, ale v žebříčku si Česko pohoršilo, protože v jiných evropských zemích v absolutních číslech rostl rychleji. Letos jde o pokles relativní i absolutní," uvedl ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

V oblasti celkové regulace je Česko na 15. místě, v oblasti zahraničního obchodu na 29. místě a u stavu právního systému na 28. místě. V případě stavu financí je Česko na 80. místě a ve velikosti vlády dokonce na 90. místě.

"Když se detailněji zaměříme na české meziroční výsledky, vidíme mírné zhoršení u všech komponentů. Tento trend může být varující zvláště vzhledem k tomu, že v následujících letech 2020 a 2021 (připomínáme, že data v žebříčku jsou o dva roky opožděná) přistoupila česká vláda ke krokům, které nejen obrovsky navyšují vládní výdaje, a to v mnoha ohledech ne zrovna produktivním směrem, ale také proto, že například v loňském roce byla inflace vyšší než cílová," uvedl Pánek.

Liberální institut upozornil, že Hongkong je na čele žebříku nepřetržitě od roku 1990. Letošní zpráva ovšem varuje, že nedávné události pravděpodobně budou znamenat pokles hongkongského skóre, jakmile budou dostupná data za roky 2020 a 2021. "Zásahy do vlády práva, základu ekonomické svobody, ze strany Komunistické strany Číny negativně ovlivní ekonomickou svobodu v Hongkongu," řekl ředitel výzkumu ekonomické svobody ve Fraser Institutu Fred McMahon.

Vybrané výsledky Indexu ekonomické svobody 2021:

1. Hongkong 2. Singapur 3. Nový Zéland 4. Švýcarsko 5. Gruzie 6. Spojené státy 22. Německo 27. Česká republika 28. Rakousko 47. Slovensko 54. Maďarsko 75. Polsko 164. Súdán 165. Venezuela

Zdroj: Fraser Institute