ČR si podle Fialy musí definovat dlouhodobé zájmy a držet se jich

Karlovy Vary - Česká republika si dosud nedokázala přesvědčivě definovat dlouhodobé zájmy a držet se jich, řekl v Karlových Varech na dnešní konferenci Lepší Česko premiér Petr Fiala (ODS). Výhodu oproti ČR mají podle Fialy ty země, které to dokázaly. Kabinet se dívá na silné a slabé stránky Česka realisticky a pokud se bude soustředit na správná místa, věci se budou měnit k lepšímu, uvedl.

Česko musí změnit svůj přístup, aby smazalo výhodu států, které si dokázaly v minulosti jasně dlouhodobé zájmy definovat a drží se toho, uvedl Fiala. Přispět k tomu má například nedávno zřízený vládní výbor pro strategické investice, kde jsou vedle ministrů také zástupci samospráv a podnikatelských svazů. "Cílem je překonat resortismus, víc propojit rozhodování o strategických investicích," řekl Fiala.

Česko podle Fialy přešlapuje na místě, protože nevyužilo roky ekonomické konjunktury. "Moje vláda v době, kdy jsme museli řešit jednu krizi za druhou, přičemž některé ještě doznívají, se odpovědně snaží přemýšlet, co dělat pro to, abychom měli lepší Česko," uvedl. S tím podle něj souvisí i některé nepopulární kroky.

Fiala tím reagoval i na některé průzkumy veřejného mínění, mimo jiné ve středu publikovaný výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Podle toho Fialovi věří 19 procent dotázaných, naopak spolu s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) má největší podíl nedůvěry z vrcholných politiků. Nevěří jim 77 procent lidí. "Politici, kteří příliš spoléhají na různé výzkumy veřejného mínění, dopadnou špatně," uvedl.

Dobrá a odpovědná vláda, která dělá kroky směřující do budoucna, bývá podle Fialy v polovině volebního období často nepopulární. "Toto mě nezneklidňuje. Pro mě je důležité, abychom si na konci volebního období byli jisti, že jsme udělali správné kroky, posunuli ČR dopředu a dělali to, co je správné," uvedl.