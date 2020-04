ČR si nenechá líbit vměšování cizích mocností, řekl Babiš

Praha - Česká republika si nenechá líbit, aby cizí mocnosti ovlivňovaly její politické dění. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj se aktuálními spory s Moskvou intenzivně zabývá ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), se kterým dnes o situaci jednal. Podle Babiše situace nevyžaduje radikální kroky, jako by bylo vypovězení ruského velvyslance.

"My jsme svrchovaný stát a my určitě si nenecháme líbit, aby nějaké velké světové velmoci nám tady nějakým způsobem ovlivňovaly naše politické záležitosti," řekl Babiš. "Není možné - pokud je to pravda - aby tady nějaký cizí stát prováděl nějaké akce proti našim občanům," řekl.

Týdeník Respekt tento týden napsal, že do Česka před třemi týdny dorazil pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem. České bezpečnostní složky podle týdeníku jeho přítomnost vyhodnotily jako bezpečnostní riziko pro pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09). Ruská ambasáda zprávu týdeníku označila za lež.

Podle Babiše spory s Ruskem řeší diplomatickými kanály ministerstvo zahraničí, mezinárodní jednání budou pokračovat. Podle Babiše se diplomacie zabývá i projevy nepřátelství, se kterými se v uplynulých týdnech setkaly české zastupitelské úřady v Moskvě a v Petrohradu.

Babiš se k napětí v česko-ruských vztazích vyjádřil po svém pravidelném jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Uvedl však, že na schůzce se tomuto tématu nevěnovali.