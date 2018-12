Praha - Česko bude chtít ještě upravit pravidla EU, která ukládají internetovým společnostem, aby do hodiny od výzvy úřadů smazaly z webu materiál s teroristickým obsahem. Vyjasnit bude třeba pravomoci jednotlivých národních orgánů a snížit dopad na malé a střední firmy. S ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) se na tom tento týden shodli senátoři. Podobné doporučení přijali i poslanci z evropského výboru. Hamáček uvedl, že se ČR bude snažit návrh upravit v Evropském parlamentu.

Návrh počítá s tím, že pokud firmy jako Facebook, Twitter nebo Google žádost nesplní, bude jim hrozit pokuta až do výše čtyř procent jejich celosvětového obratu v předcházejícím roce. Pravidlo se má vztahovat na všechny poskytovatele internetových služeb, které jsou dostupné v EU.

"Citlivou otázkou je pravomoc nařizovat odstranění obsahu i do jiného členského státu. My jsme společně s některými dalšími státy prosazovali odstranění nebo omezení takovéto přeshraniční pravomoci, ale v zásadě neúspěšně. Takže to v praxi znamená, že pokud španělská policie nařídí odstranit obsah, o kterém se domnívá, že obhajuje terorismus, tak potom český poskytovatel služeb se bude bránit u španělského, nikoliv u českého soudu," uvedl ministr vnitra.

Čeští zástupci podle Hamáčka neúspěšně prosazovali také snížení zátěže pro malé a střední poskytovatele internetových služeb. Některé povinnosti jsou nově podmíněny tím, zda se skutečně u daného poskytovatele hostingových služeb tento obsah vyskytl. Česká republika bude podle Hamáčka dále usilovat o to, aby tato úmluva platila i pro samotnou schopnost vyřídit příkazy k odstranění obsahu do jedné hodiny.

Poskytovatelé služeb také budou muset šíření teroristického obsahu na svých sítích bránit sami od sebe, včetně snahy zajistit, aby se u nich znovu neobjevil už jednou odstraněný materiál. Konkrétní výši postihu za nesplnění nových pravidel budou stanovovat členské země podle své vlastní legislativy.

Rada EU zdůraznila, že navržené novinky respektují práva obyčejných uživatelů internetu i podnikatelských subjektů, včetně ochrany svobody projevu, práva na informace i svobody podnikání. Poskytovatelé tak budou muset ustavit mechanismy, které uživatelům umožní si efektivním způsobem stěžovat na neoprávněně odstraněný materiál.