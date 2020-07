ČR se podle Social Watch neblíží k udržitelnému rozvoji

Praha - Česká republika se neblíží k udržitelnému rozvoji, pokroky jsou viditelné pouze v dílčích oblastech. Ve zprávě Social Watch 2020, jež hodnotí dodržování Cílů udržitelného rozvoje OSN, to uvedl za Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Na tiskové konferenci Michaela Pixová z Klimatické koalice, která analýzu představila, uvedla, že dotační programy ministerstva životního prostředí na výměnu neekologických kotlů nebo na zadržování dešťové vody jsou spíše drobné a nejsou systémovým řešením.

V ČR podle zprávy stagnuje recyklace odpadů nebo rozvoj obnovitelných zdrojů energie. "Krajina vysychá, což je v důsledku změny klimatu, ale také špatného zemědělského a lesnického hospodaření," řekla Pixová. Vláda podle názoru ekologů plánuje investovat do nesmyslných opatření, jako jsou výstavba vodního kanálu či nového jaderného reaktoru, naopak podceňuje potenciál obnovitelných zdrojů. Kritizují, že v ČR teprve začala diskuse o útlumu těžby uhlí v rámci uhelné komise, jež je poradním orgánem vlády.

Co se týče boje se suchem, dotace na propojování vodovodních soustav či prohlubování studen jsou podle zprávy jen řešením následků, nikoli příčin. Ministerstvo životního prostředí podle ekologů dotuje drobná opatření - revitalizační projekty, projekty na zasakování či zadržování vody, jde ale o drobné částky.

Zanedbáváno je podle dokumentu systémové opatření na zadržování vody v krajině. Ministerstvu se nedaří narovnat poplatky za odběr povrchové a podzemní vody, což podle ekologů vede k plýtvání s kvalitnější podzemní vodou. Záměr ministerstva zemědělství na výstavbu několika přehrad nepomůže, míní.

Problémem jsou také vymírající smrkové a borové monokultury, což svědčí o neudržitelném lesním hospodářství, míní tvůrci zprávy. Kritizují také, že dosud nebyla schválena protierozní vyhláška. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nedávno řekl, že vyhláška bude platit od příštího roku.

Pozitivní podle ekologů je, že národním parkům v České republice pomohla nová zonace přinášející dlouhodobá pravidla, jež mohou vést ke zlepšení stavu přírody. Na základě nové zonace jsou parky rozděleny do čtyř sekcí s různými režimy ochrany, nové rozčlenění by mělo platit 15 let. Nahradilo dosavadní členění na tři zóny.

Zpráva Social Watch 2020 monitoruje dodržování cílů udržitelného rozvoje OSN. Koalice Social Watch v ČR od roku 2008 zastřešovala experty a expertky, od roku 2015 pak funguje jako samostatná organizace. Sdružuje devět českých organizací, mezi nimi je třeba Fórum 50%, Ekumenická akademie, Educon či Nesehnutí.

Šabatová: ČR nenaplňuje některé standardy lidských práv

Česká republika dlouhodobě nenaplňuje některé mezinárodní standardy lidských práv, například ještě plně nepřijala Istanbulskou úmluvu. Na tiskové konferenci české koalice Social Watch k vydání zprávy Social Watch 2020 to řekla bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Problémem je podle ní také absence dětského ombudsmana a instituce, jež by systematicky sledovala dětská práva ve všech oblastech.

Istanbulská úmluva z roku 2011 odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Státy se v ní zavazují k uzákonění opatření proti násilným výpadům a k prevenci, ale také k vyčlenění peněz na pomoc obětem i na práci s pachateli. ČR úmluvu podepsala v květnu 2016, musí ji ale ještě ratifikovat Sněmovna a Senát a podepsat prezident.

V Česku úmluva vyvolává silné emoce. Podle kritiků, k nimž patří konzervativci či katolická církev, není taková dohoda potřeba a postavila by muže a ženy proti sobě. Podle zastánců by naopak zdůraznila nepřijatelnost násilí a ukotvila poskytnutí pomoci.

Poslanecký návrh na vytvoření funkce ochránce práv dětí s vlastním úřadem posoudí Sněmovna, vláda se k němu nedávno postavila neutrálně. Se zřízením dětského ombudsmana počítá Úmluva o právech dítěte. Česko je jednou z posledních zemí, která ochránce práv dětí nemá. Na ochranu dětí se nyní zaměřuje zástupkyně ombudsmana. Podle Šabatové se ale navrhovaný zákon snaží v některých aspektech spíše nahradit veřejného ochránce práv, místo aby dětský ombudsman vznikl jako doplňující instituce.

Česku podle Šabatové také chybí instituce, jež by dlouhodobě a systematicky sledovala dětská práva ve všech oblastech a dávala doporučení vládě či Parlamentu. Ombudsman podle ní tak široký mandát nemá. České republice je také dlouhodobě vytýkán problém fyzického trestání děti, neexistuje explicitní zákaz fyzických trestů, zmínila Šabatová.

Bývalá ombudsmanka kritizovala také přeplněnost českých věznic nebo to, že současný veřejný ochránce práv Stanislav Křeček nepovažuje za důležité téma diskriminaci některých skupin obyvatel.

Postup českého státu při koronavirové krizi zhodnotila Šabatová jako správný, ačkoli se vláda nevyhnula procesním problémům. Na ty ale podle ní vhodně zareagovaly soudy.

Právnička Šárka Homfray poukázala na problematiku agenturního zaměstnávání, které je podle ní často spojeno s organizovanou kriminalitou, korupcí, někdy i s obchodováním s lidmi. Změny právní úpravy podle ní nejspíš nebyly dostatečné a bude nutné zvážit další regulaci a účinnější kontrolu v oblasti. Homfray též uvedla, že institut práce na dohody o pracovní činnosti či o provedení práce je v Česku nadužívaný.

