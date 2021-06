ČR se obrátila na soud EU, aby pokutoval Polsko za pokračování těžby v Turówě

Brusel - Česká republika požádala Soudní dvůr Evropské unie, aby Polsku udělil pokutu ve výši pěti milionů eur (asi 127,3 milionu korun) za každý den, kdy bude pokračovat těžba v hnědouhelném dole Turów nedaleko hranic s Českem. Soud o tom informoval na svém twitterovém účtu.

"Česká republika žádá soud, aby uvalil pokutu ve výši pěti milionů eur denně na Polsko za to, že okamžitě nepřerušilo těžbu hnědého uhlí v dole Turów," píše se na twitteru Soudního dvora. Ten v květnu Polsku na žádost Prahy nařídil okamžitě přerušit veškeré práce v Turówě. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale veřejně oznámil, že Varšava nařízení nedodrží, protože by to mělo negativní dopad na energetickou bezpečnost Polska a zaměstnanost v regionu.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. České úřady ale upozorňují, že rozšíření dolu ohrozí zásobování vodou obyvatel příhraničních oblastí Libereckého kraje. Povede také podle nich k větší hlučnosti a prašnosti.

Česko a Polsko ve čtvrtek zahájí jednání o mezivládní dohodě o Turówu. Smlouva obsahuje podmínky, jejichž plnění Praha chce po Varšavě před i po případném stažení žaloby podané k Soudnímu dvoru EU.

Náměstek českého ministra zahraničí a vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU Martin Smolek minulý týden na jednání zahraničního výboru české Polanecké sněmovny řekl, že Soudní dvůr EU by neměl stanovit penále dříve než za několik týdnů. Polsko dostane lhůtu pro vyjádření a zároveň ho má český postup motivovat k jednání o podmínkách budoucí dohody.